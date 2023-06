Raretés de l’Apple Watch : Série 4 en céramique grise inédite et modèle de première génération restauré pour fonctionner

Il semble qu’Apple ait peut-être envisagé une deuxième option de couleur pour l’Apple Watch Edition en céramique, aujourd’hui discontinuée. Pendant ce temps, quelqu’un a réussi à transformer une Apple Watch originale obsolète en une montre mécanique entièrement fonctionnelle – et elle a vraiment l’air bien !

L’Apple Watch Edition a une histoire intéressante. La première génération de l’Apple Watch Edition était proposée en or jaune ou or rose, avec des prix allant de 10 000 à 18 000 dollars. Apple a rapidement abandonné les matériaux en or réel avec l’Apple Watch Series 2.

La finition dorée brillante a été ensuite reproduite avec une option en acier inoxydable de couleur or à partir de l’Apple Watch Series 4.

L’Apple Watch Edition dorée est passée à une finition en céramique blanche très attrayante pour la Series 2. Un an plus tard, une option en céramique grise a rejoint la version blanche pour l’Apple Watch Edition Series 3.

Le matériau de la montre en céramique a été remplacé par le titane brossé pour l’Apple Watch Edition Series 6 et 7, et l’Apple Watch Ultra a quelque peu pris la place de l’Apple Watch Edition pour la Series 8. L’Apple Watch Hermès est la dernière montre de prix premium de la gamme pour l’instant.

Et alors que l’Apple Watch Edition n’est sortie qu’en céramique grise pendant une génération avec la Series 3, une nouvelle fuite prétend montrer ce qui aurait pu être une Apple Watch Edition en céramique grise pour la Series 4… ou peut-être 5. @KosutamiSan sur Twitter a publié des photos :

Personnellement, je suis entièrement pour l’Apple Watch Ultra ces jours-ci, mais l’Apple Watch Series 5 en céramique blanche est de loin ma montre Apple préférée que j’ai possédée. J’échangerais l’autonomie de la batterie et l’écran plus grand contre une Apple Watch Series 9 en céramique blanche sans hésiter, et cela coûterait certainement plus de 799 dollars.

Si cela n’est pas assez cool, jetez un œil à cette vidéo impressionnante de quelqu’un qui a réussi à convertir une Apple Watch de première génération en une montre mécanique fonctionnelle.

L’Apple Watch originale a depuis longtemps été abandonnée en termes de compatibilité avec l’iPhone et de support logiciel, mais je valoriserais une version fonctionnelle associée à un iPhone compatible plus haut que d’avoir une montre à tic-tac convertie. Néanmoins, c’est un exercice d’ingénierie très cool et cela permet de convertir les déchets électroniques en quelque chose de plus intemporel.

