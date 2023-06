Quel est le Mac le plus populaire d’Apple ? Voici les dernières données

CIRP a publié aujourd’hui son dernier rapport sur la gamme Mac. En examinant la variété de modèles possédés par les clients, la recherche a trouvé des résultats intéressants pour le Mac le plus populaire, la répartition de la possession entre les modèles d’entrée de gamme et les modèles pro, et plus encore.

Comme nous l’avons vu dans la dernière enquête de CIRP sur le même sujet, les MacBook d’Apple restent le principal moteur de vente de ses ordinateurs. Dans ce nouveau rapport, le MacBook Air et le MacBook Pro représentaient 77% des ventes d’ordinateurs de l’entreprise, tandis que les modèles de bureau ne représentaient que 23%.

D’après les chiffres de CIRP, la part du MacBook dans les Mac a augmenté de 3% passant de 74% à l’automne dernier à 77% au cours des 12 mois se terminant en mars 2023.

Quel est le Mac le plus populaire en 2023 ?

Pour ce qui est le plus populaire entre le MacBook Air et le MacBook Pro, on pourrait penser que c’est l’Air plus abordable. L’ingénieur en chef du matériel d’Apple a même partagé lors de la keynote WWDC23 que le MacBook Air est le « Mac le plus aimé » et « l’ordinateur portable le plus vendu au monde ».

Cependant, les résultats de CIRP ont montré que 43% des personnes interrogées possédaient un MacBook Pro, tandis que 34% ont déclaré posséder un MacBook Air.

CIRP réalise habituellement ses enquêtes aux États-Unis, il est donc possible que les clients américains d’Apple penchent davantage vers le MacBook Pro, ce qui le rend plus populaire dans ce rapport. Mais bien sûr, Apple a toutes les données sur les ventes de Mac, nous pouvons donc prendre sa parole selon laquelle le MacBook Air est le Mac le plus populaire dans l’ensemble.

Et avec l’arrivée du MacBook Air 15 pouces, sa popularité va presque certainement augmenter maintenant que les clients n’ont pas besoin de passer au MacBook Pro 16 pouces pour un grand écran.

Tableau 1 : Répartition des modèles Mac (douze mois se terminant en mars 2023)

Pour le reste des résultats de CIRP, l’iMac représentait 10% de l’ensemble, le Mac Pro avait 9%, le Mac mini représentait 3% et le Mac Studio avait 1%.

Cela semble également curieux, en particulier le Mac Pro avec une part presque identique des ventes de Mac par rapport à l’iMac et au Mac Studio, qui n’était que de 1%.

