Comment personnaliser Outlook et OneDrive avec les nouvelles fonctionnalités de filtres de recherche et de dossiers colorés.

Outlook et OneDrive sont deux des services les plus populaires de Microsoft. Ils offrent des solutions de messagerie et de stockage sur le cloud à des millions d’utilisateurs dans le monde. Ces deux services sont en constante évolution et reçoivent régulièrement de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Ce qui les rend plus utiles et plus attrayants.

À cette occasion, Microsoft a annoncé le lancement de deux nouvelles fonctionnalités bientôt disponibles sur Outlook et OneDrive : les filtres de recherche et les dossiers colorés. Ces fonctionnalités ont pour but de faciliter la recherche et l’organisation des courriels et des fichiers stockés dans le nuage, et de permettre une plus grande personnalisation de l’interface.

Filtres de recherche dans Outlook

Les filtres de recherche sont un outil qui te permet d’affiner les résultats d’une recherche effectuée dans Outlook pour le web. Ils apparaissent après avoir saisi un terme de recherche dans le champ de recherche de la barre des tâches, et te permettent de filtrer les résultats selon différents critères, tels que l’expéditeur, l’objet, le dossier, la date ou la présence de pièces jointes.

Les filtres de recherche facilitent la localisation des e-mails parmi le grand nombre de messages que nous pouvons avoir dans notre boîte de réception. De plus, les filtres peuvent être combinés entre eux pour obtenir des résultats plus précis.

Pour utiliser les filtres de recherche dans Outlook pour le web, il suffit de suivre les étapes suivantes :

Ouvre Outlook pour le web et connecte-toi avec ton compte.

Tape ton terme de recherche dans le champ de recherche en haut à droite.

Attends que les résultats et les filtres disponibles apparaissent sous la boîte de recherche.

Sélectionne un ou plusieurs filtres à appliquer aux résultats.

Affiche les courriels qui répondent aux critères sélectionnés.

Les filtres de recherche sont disponibles depuis fin juin pour tous les utilisateurs d’Outlook pour le Web.

Dossiers colorés dans OneDrive

Les dossiers colorés est une fonctionnalité qui nous permet d’attribuer différentes couleurs aux dossiers que nous avons dans OneDrive pour le web. De cette façon, nous pouvons donner un aspect plus personnalisé à notre espace de stockage dans le nuage, ainsi qu’identifier plus facilement les dossiers qui contiennent certains types de fichiers ou qui appartiennent à certains projets.

Les dossiers colorés peuvent être appliqués à la fois aux dossiers personnels et aux dossiers partagés avec d’autres utilisateurs. Pour changer la couleur d’un dossier dans OneDrive for web, il suffit de suivre les étapes suivantes :

Ouvre OneDrive pour le web et connecte-toi avec ton compte.

Sélectionne le dossier dont tu veux changer la couleur en faisant un clic droit dessus.

Choisis l’option Changer la couleur dans le menu contextuel qui apparaît.

Choisis l’une des couleurs disponibles dans la palette qui s’affiche.

Vois comment la couleur de l’icône du dossier change.

Les dossiers colorés seront disponibles à partir du mois d’août pour tous les utilisateurs de OneDrive for Web. Comme nous pouvons le voir, Outlook et OneDrive sont mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités qui nous permettent d’améliorer notre expérience avec ces services. Si tu veux profiter de ces fonctionnalités, n’hésite pas à les essayer dès que possible et à donner une touche de couleur et d’efficacité à ta messagerie et à ton stockage dans le cloud.

