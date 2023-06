La législation sur le remplacement des batteries d’iPhone soulève un grand nombre de questions.

Nous avons récemment signalé qu’une nouvelle loi européenne pourrait contraindre Apple à rendre le remplacement de la batterie de l’iPhone plus simple. La loi s’appliquerait également à d’autres produits technologiques fabriqués par l’entreprise de Cupertino – en réalité, elle pourrait s’appliquer à tous ses produits.

Nous avions noté à l’époque l’absence de toute définition claire ou de lignes directrices, et un nouvel article publié aujourd’hui montre à quel point la nouvelle loi pourrait soulever de nombreuses questions…

Un ancien employé d’iFixit écrit dans Arstechnica que le terme « remplaçable facilement » n’est jamais clairement défini, malgré 129 pages de texte complet !

Tout d’abord, la facilité avec laquelle quelqu’un peut remplacer une batterie de smartphone dépend beaucoup de votre expérience ou de votre dextérité.

Presque tous les smartphones nécessitent une chaleur importante pour ramollir l’adhésif qui maintient soit leur écran avant, soit leur couverture arrière sur leur châssis. Une fois ramolli, vous devez généralement faire levier et trancher l’adhésif en faisant attention de ne pas endommager les câbles ou les composants de l’appareil photo fragiles à l’intérieur. Samsung, notamment, suppose que les dommages sont si probables pendant les réparations qu’il vend l’écran et la batterie comme une seule unité, puis vous demande de transférer les composants de votre téléphone dans cette nouvelle coque.

L’UE affirme qu’il doit être possible de remplacer les batteries sans avoir besoin d' »outils professionnels » – mais qu’est-ce que cela indique ?

Ensuite, il y a l’exigence de pouvoir effectuer le remplacement de la batterie de l’iPhone sans affecter le « fonctionnement ou les performances » de l’appareil.

Si vous réussissez, vous avez quand même endommagé la colle d’usine et l’étanchéité à la pression qui assurent une grande partie de la résistance à l’eau du téléphone. Est-ce que cela compte comme « affectant le fonctionnement ou les performances de cet appareil », selon la réglementation ? Et lorsque vous remplacez la batterie d’un iPhone sans utiliser les batteries et les outils logiciels d’Apple ? Vous perdez les informations sur l’état de santé de la batterie et vous recevez des avertissements de service. S’agit-il du fonctionnement, des performances, des deux ou d’aucun des deux ?