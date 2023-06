Une autre tactique illégale de lutte contre le syndicat d’Apple découverte : Interroger le personnel sous coercition

Nous ne pensons pas qu’Apple soit allé aussi loin que les tests au polygraphe pour le moment …

Encore une autre tactique d’Apple pour briser les syndicats a été jugée illégale. Le jugement d’un juge hier était la troisième fois que la société était reconnue coupable d’avoir enfreint la loi du travail dans ses efforts pour endiguer la vague croissante de formation et d’adhésion des employés des Apple Store à des syndicats.

Un juge du Conseil des relations de travail des États-Unis a jugé que l’entreprise était coupable de « l’interrogatoire coercitif des travailleurs » concernant leurs activités de syndicalisation…

Contexte

Un mouvement de syndicalisation parmi les employés des Apple Store a conduit à des accusations de diverses mesures illégales visant à briser les syndicats. Il s’agit notamment de l’obligation d’assister à des réunions anti-syndicales, de la création d’un faux syndicat, de la pénalisation des membres du syndicat et du licenciement d’activistes syndicaux.

Le Conseil national des relations du travail (NLRB) a déjà confirmé deux tactiques illégales d’Apple pour briser les syndicats, et deux membres du Congrès ont déclaré le mois dernier qu’il semblait y avoir un schéma récurrent de violation des lois du travail par la société Apple.

Une préoccupation soulevée par les législateurs était qu’Apple interrogeait illégalement son personnel, et cela a été confirmé. La dernière décision concerne le store du World Trade Center, où les accusations ont été déposées il y a plus d’un an.

Apple utilise des interrogatoires coercitifs dans ses tactiques pour briser les syndicats

Bloomberg rapporte qu’un juge a déclaré hier que le fabricant de l’iPhone avait effectivement enfreint la loi en faisant cela.

Apple Inc a « interrogé de manière coercitive » les employés de vente au détail sur leurs sympathies envers les syndicats et a restreint la diffusion de tracts syndicaux, a statué un juge du Conseil des relations de travail, marquant une victoire pour les organisateurs syndicaux de l’entreprise la plus précieuse au monde. Dans une décision rendue mardi, un juge du Conseil national des relations du travail a écrit qu’Apple avait violé les droits des employés de son store du World Trade Center à New York, l’un des plusieurs stores du pays où les travailleurs avaient lancé des campagnes syndicales l’année dernière.

Le juge a ordonné à Apple de cesser immédiatement cela et lui a également dit qu’il ne pouvait pas continuer à retirer de la littérature favorable aux syndicats des salles de repos des employés.

Apple n’avait pas commenté cette décision au moment de la rédaction de cet article.

Comme nous l’avons déjà souligné, Apple a choisi d’adopter une ligne extrêmement dure à l’encontre du mouvement de syndicalisation croissant parmi ses employés de vente au détail. C’est bien sûr le droit de l’entreprise. Ce qu’elle ne peut pas faire, cependant, c’est enfreindre la loi.

Il existe des lois du travail spécifiques conçues pour protéger les droits des travailleurs à s’organiser, former et rejoindre des syndicats. Celles-ci interdisent aux entreprises d’interférer et d’intimider, et Apple a été une fois de plus reconnue coupable d’avoir agi illégalement.

Nous soutenons continuellement que les intérêts d’Apple sont mieux servis en s’engageant de manière positive avec son personnel de vente au détail, tant du point de vue de la morale des employés que de la relation publique. Être vu comme intimidant illégalement ses propres employés ne donne jamais une bonne image.

