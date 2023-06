La controverse sur l’API de Reddit voit les sous-reddits devenir NSFW

Qu’est-ce qui vient de se passer? Le chaos chez Reddit résultant des changements de prix de l’API de la plate-forme se poursuit. La dernière manifestation a vu plusieurs subreddits populaires qui interdisaient auparavant la publication de hardware pornographique commencer à permettre aux utilisateurs de publier du contenu Not Safe For Work.

La semaine dernière, près de 8 500 sous-reddits ont été désactivés (privés) pour protester contre la décision de la plate-forme de mettre à jour son API, ce qui oblige certains développeurs d’applications tiers à payer des millions de dollars pour continuer à accéder au site.

Environ 5 000 de ces subreddits ont maintenant rouvert, mais certains modérateurs bénévoles continuent de faire connaître leur mécontentement en étiquetant les subreddits comme NSFW, ce qui indique que les utilisateurs doivent avoir au moins 18 ans pour y accéder et que les utilisateurs mobiles doivent se connecter à l’application Reddit.

Certaines des communautés qui, au moment de la rédaction de cet article, sont passées à NSFW incluent r/interestingasfuck, r/TIHI (Merci, je le déteste), r/mildlyinteresting et r/videos. Dans le cas de r/videos, cela n’autorise que les messages mettant en vedette John Oliver (pas ceux sexuellement explicites, vraisemblablement), ce que font également d’autres subreddits.

Le déménagement va affecter Reddit car les subreddits NSFW ne sont pas éligibles à la publicité, ce qui indique que la société ne pourra pas les monétiser – les changements d’API étaient une question d’argent, naturellement.

The Verge rapporte que Reddit a supprimé les équipes de modérateurs qui gèrent les sous-reddits qui sont passés à NSFW – les cases des modérateurs sont vides dans les communautés qui ont été punies – bien que les mods r/mildlyinteresting aient déclaré que leurs comptes avaient été bientôt rétablis, et par un autre administrateur Reddit que celui qui les a retirés et a imposé une interdiction de sept jours, qui a maintenant été abandonnée. D’autres communautés qui ont perdu leurs mods en sont toujours dépourvues.

Le porte-parole de Reddit, Tim Rathschmidt, a déclaré à la publication que « les modérateurs qui marquent à tort une communauté comme NSFW constituent une violation à la fois de notre politique de contenu et du code de conduite des modérateurs ».

Certains des nouveaux subreddits NSFW sont redevenus sûrs pour le travail, bien qu’il ne soit pas clair si c’était par choix ou s’ils ont été forcés par la plate-forme.

Reddit a annoncé de nouveaux changements d’API en avril qui lui permettent de limiter le nombre de demandes d’API effectuées par des clients tiers : environ 12 000 $ pour 50 millions de demandes. Christian Selig, le créateur de la populaire application iOS Reddit Apollo, a déclaré que les 7 milliards de demandes d’API par mois signifieraient qu’il devrait payer 20 millions de dollars par an. En tant que tel, Apollo ferme ses portes le 30 juin.

