Les mesures d’utilisation de Reddit chutent grâce au plan du PDG pour augmenter les revenus

Tandis que le PDG Steve Huffman peut se montrer indifférent aux milliers de subreddits qui sont devenus inactifs pour protester contre ses changements planifiés de l’API, de nouvelles mesures d’utilisation de Reddit montrent que les protestations ont bel et bien eu un effet notable.

Les données analytiques montrent que les visites quotidiennes ont diminué régulièrement au fur et à mesure que la protestation se déroulait, et la durée moyenne des sessions est tombée au niveau le plus bas depuis trois ans…

Contexte

La triste saga a commencé il y a trois semaines, lorsque l’on a découvert que Reddit exigerait 20 millions de dollars par an pour avoir accès à l’API utilisée par l’application tierce populaire Apollo. Le développeur a révélé que l’application devrait fermer par conséquent. Une protestation planifiée par ce qui était à l’origine quelques dizaines des plus grands subreddits s’est finalement transformée en plus de 8 000 subreddits devenant inactifs pendant au moins 48 heures.

Les choses ont tellement empiré que Huffman a dû avertir ses employés de ne pas porter le logo de Reddit en public, tout en laissant clairement entendre qu’il se fichait des avis des utilisateurs de Reddit. Puis, il a enfoncé le clou en menaçant de remplacer les modérateurs. Même les méchants étaient du côté des utilisateurs.

Baisse des mesures d’utilisation de Reddit

Engadget rapporte que les choses continuent de bien se passer pour Huffman.

Le jour précédant le début du blackout le 12 juin, Similarweb a enregistré plus de 57 millions de visites quotidiennes sur Reddit via les clients web pour ordinateur de bureau et mobiles. À la fin du premier jour de la protestation, les visites quotidiennes étaient passées en dessous de 55 millions. Puis, à la fin du 13 juin, Similarweb n’a enregistré que moins de 53 millions de visites quotidiennes sur Reddit. Comparé au volume quotidien moyen du site web au cours du dernier mois, les 52 121 649 visites enregistrées le 13 juin représentaient une baisse de 6,6 %. Pendant cette même période, Similarweb a enregistré une diminution plus importante dans la durée pendant laquelle les utilisateurs de Reddit passaient sur la plateforme. La veille du début de la protestation, une session moyenne sur le site durait environ huit minutes et 31 secondes. Un jour plus tard, cette mesure est tombée à sept minutes et 17 secondes, soit le plus bas niveau en trois ans.

Avis de Netcost-security.fr

Mon collègue Chance a donné le meilleur résumé que j’ai vu jusque-là des événements.

Il semble vraiment que Huffman se soit réveillé un mardi matin après une mauvaise nuit de sommeil et ait décidé sur un coup de tête de détruire les activités de ces développeurs d’applications tierces. Et depuis ce jour, il se réveille tous les jours, s’obstine, fait taire les retours des utilisateurs et campe sur ses positions.

Huffman argumenterait sans doute que l’impact sur les mesures d’utilisation est temporaire et qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Mais comme plus d’un PDG arrogant l’a découvert, lorsque vous donnez un coup de pied aux utilisateurs, les effets peuvent être bien plus durables que ce que vous espériez. Huffman a non seulement fait cela, mais il l’a également fait aux modérateurs et aux développeurs d’applications tierces, qui ont tous deux joué un rôle important dans la popularité de Reddit.

Toute personne qui envisageait d’investir dans la prochaine introduction en bourse reconsidérerait probablement sa décision.

Photo : John Middelkoop/Unsplash

