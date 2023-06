Spotify rattrapera enfin Apple Music avec une option de qualité audio sans perte, mais vous devrez payer un supplément

Apple Music a lancé le streaming audio sans perte de haute qualité depuis mai 2021, disponible pour les abonnés Apple Music sans frais supplémentaires.

Bloomberg rapporte aujourd’hui que Spotify est enfin presque prêt à rivaliser. La société prépare un nouveau niveau d’abonnement haut de gamme qui inclura le streaming audio sans perte « HiFi ». Contrairement à Apple Music, cependant, vous devrez mettre à niveau votre plan vers un niveau supérieur et payer un supplément pour l’obtenir.

Spotify a d’abord promis qu’une option HiFi était en préparation il y a plus de deux ans. En mars, le co-président de la société a déclaré que le niveau « arrivait à un moment donné », blâmant les mouvements agressifs de l’industrie pour le retard.

Bloomberg rapporte que le niveau sera désormais lancé cette année sur certains marchés, avant de venir aux États-Unis.

Alors qu’Apple et Amazon offrent désormais sans perte comme avantage gratuit d’être abonné, Spotify facturera un supplément. Le prix du nouveau palier supérieur n’est pas encore connu. Le nouveau niveau est appelé « Supremium » au sein de l’entreprise, selon le rapport.

Pour référence, Spotify Premium coûte actuellement 9,99 $/mois aux États-Unis. C’est légèrement moins cher qu’Apple Music, qui a augmenté ses prix jusqu’à 10,99 $/mois à la fin de l’année dernière, citant « l’augmentation des coûts de licence ». Les dirigeants de Spotify ont émis l’idée que son prix pourrait augmenter pour correspondre, bien que rien n’ait été confirmé.

Spotify est résolument le service de streaming musical le plus populaire au monde, avec des centaines de millions d’abonnés payants et d’utilisateurs sur le niveau gratuit financé par la publicité. Apple Music est le deuxième service le plus populaire, avec environ 80 millions d’abonnés payants. Avec iOS 17, Apple Music s’améliorera encore avec des listes de lecture partagées collaboratives, une option de fondu enchaîné des chansons et une interface Now Playing repensée avec des illustrations d’album animées à fond perdu.

