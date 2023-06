Apple met en avant les capacités vidéo de l’iPhone 14 Pro dans une nouvelle publicité tournée en Turquie

Cette semaine, Apple a partagé une nouvelle publicité pour l’iPhone 14 Pro mettant en avant les capacités vidéo de l’appareil. La vidéo « The Great Escape » est remplie d’action et entièrement tournée avec l’iPhone dans les rues historiques d’Istanbul, et la publicité est diffusée exclusivement en Turquie pour le moment.

La dernière publicité pour iPhone a été tournée en Turquie

La société décrit la nouvelle publicité comme une « histoire pleine d’action et de poursuites se déroulant dans les rues historiques du Grand Bazar d’Istanbul. » La vidéo de deux minutes a été tournée « du début à la fin » avec un iPhone 14 Pro utilisant toutes les fonctionnalités que l’appareil offre. Cela inclut la caméra Macro pour les gros plans, le mode Cinématique pour flouter l’arrière-plan et le mode Action pour une meilleure stabilisation.

Pour montrer toutes ces fonctionnalités en action, la vidéo met en scène deux skateurs qui s’enfuient de la police tout en réalisant des acrobaties extrêmes et en se filmant avec l’iPhone 14 Pro.

« The Great Escape » est entièrement interprété par une distribution turque. Le clip a été réalisé par Sinan Sevinc et met en vedette Bartu Küçükçağlayan, Dougie George et Melis Sakaoğlu. La chanson de fond est « The Great Escape » de Golden Day, et elle est disponible sur Apple Music.

Il n’est pas clair si Apple prévoit d’adapter cette publicité à d’autres pays en dehors de la Turquie. Par le passé, la société a réalisé des publicités exclusives à une région spécifique.

Vous pouvez regarder la vidéo complète ci-dessous :

Plus d’informations sur l’iPhone 14 Pro

L’iPhone 14 Pro a été annoncé l’année dernière avec un appareil photo principal de 48 mégapixels et un nouvel écran toujours actif avec Dynamic Island. Bien que l’iPhone 14 Pro soit toujours le dernier iPhone disponible, il ne reste que trois mois avant la prochaine génération d’iPhone, qui devrait être annoncée en septembre.

