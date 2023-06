Mettez immédiatement à jour votre firmware si vous possédez l’un de ces 19 routeurs Asus.

PSA: Asus a publié des correctifs pour plusieurs vulnérabilités de sécurité affectant près de deux douzaines de modèles de routeurs. Certaines des failles de sécurité sont considérées comme tests, et l’une remonte même à 2018. Les utilisateurs peuvent télécharger le dernier firmware en se connectant à leur routeur et en exécutant l’outil de mise à jour automatique ou en installant manuellement la mise à jour du firmware depuis le site d’assistance Asus.

Les propriétaires de divers routeurs Asus RT, GT, ZenWifi et TUF doivent vérifier les mises à jour du firmware dès que possible. Cette semaine, la société a publié un correctif de sécurité résolvant neuf vulnérabilités qui pourraient potentiellement entraîner des attaques de déni de service ou d’exécution de code à distance.

Une des failles les plus tests corrigées pourrait entraîner une corruption de la mémoire après qu’un attaquant envoie une requête HTTP spécialement conçue. La mise à jour résout également une vulnérabilité test que les chercheurs en sécurité suivent depuis 2018, ce qui permet aux pirates informatiques d’exécuter du code arbitraire via une écriture hors limites.

Toutes les autres problèmes de sécurité sont classés comme étant d’une gravité élevée. L’une de ces failles facilite les attaques de type homme du milieu, permettant aux pirates informatiques de détourner les sessions des utilisateurs, tandis qu’une autre peut divulguer des informations sensibles lorsqu’une requête réseau est envoyée par un attaquant. Deux vulnérabilités, qui ont été découvertes ce mois-ci, pourraient permettre à un utilisateur non autorisé de mettre fin au service. De plus, ce correctif renforce la protection des informations d’identification et consolide la sécurité des mises à jour par voie hertzienne.

La situation concerne les modèles de routeur suivants. Chaque lien ci-dessous mène au téléchargement manuel du firmware correspondant sur le site d’assistance Asus.

Pour effectuer une mise à jour automatique, connectez un ordinateur au routeur, puis saisissez l’adresse IP du routeur dans la barre d’adresse du navigateur Web pour accéder à l’interface utilisateur Web de l’appareil. Vous pouvez trouver l’adresse IP à l’aide de l’utilitaire Asus Device Discovery.

Lors de l’accès à l’interface utilisateur Web du routeur, une notification apparaîtra dans le coin supérieur droit si une mise à jour du firmware est disponible. Cliquez sur le bouton « Mise à niveau du firmware » pour télécharger et installer le correctif, un processus qui devrait prendre quelques minutes.

Vous pouvez également mettre à jour le firmware manuellement. Pour ce faire, téléchargez et décompressez le firmware approprié depuis le site d’assistance Asus, puis cliquez sur le bouton « Télécharger » situé à côté de la phrase « Mise à jour manuelle du firmware » en bas de la page de mise à niveau du firmware. Une fois la fenêtre du fichier ouverte, sélectionnez le fichier du firmware décompressé pour lancer la mise à jour.

Asus recommande de réinitialiser le routeur aux paramètres d’usine après l’application du correctif. La page FAQ de la société contient des instructions supplémentaires.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :