Kiwi for Gmail 4.0 apporte des espaces de travail onglet, Google Meet, des couleurs personnalisées et bien plus.

Si vous aimez l’expérience Gmail et Google Workspace, mais que vous souhaitez bénéficier d’une expérience d’application native macOS, Kiwi for Gmail est une application que vous devriez essayer. Le tout nouveau lancement 4.0 ajoute de nouvelles fonctionnalités qui ont été longuement demandées par les clients.

Kiwi for Gmail 4.0 dispose d’une base et d’un backend entièrement nouveaux et remodelés. Cela donne une application plus rapide et plus efficace, qui est moitié moins volumineuse que Kiwi 3.0.

Mode sombre et couleurs personnalisées

Avec Kiwi for Gmail 4.0, vous pouvez personnaliser votre interface e-mail avec des couleurs personnalisées et un mode sombre, afin que vos comptes ne se mélangent plus grâce à la fonction de codage couleur facile à utiliser avec la possibilité de définir des couleurs personnalisées par compte. Vous pouvez également basculer facilement en mode sombre à la demande.

Espaces de travail onglet et Google Meet

Dès cet automne, Kiwi for Gmail 4.0 ajoutera des espaces de travail onglets pour que vous puissiez facilement organiser vos Google Docs, e-mails, feuilles de calcul et slides par catégories personnelles, professionnelles, etc. Vous pouvez également basculer facilement entre les comptes afin de passer de votre courrier électronique personnel à une feuille de calcul professionnelle, par exemple. Vous pouvez également hiérarchiser vos calendriers pour maintenir votre emploi du temps sur la bonne voie.

L’intégration de Google Meet sera également disponible cet automne. Vous pourrez passer facilement d’un e-mail à un chat vidéo planifié, sans avoir besoin de lancer Chrome, Safari, etc. pour vous connecter.

Kiwi for Gmail offre un bon équilibre pour les personnes qui adorent l’expérience Gmail, qui sont submergées par la gestion de plusieurs comptes Google et qui souhaitent bénéficier d’une expérience macOS native. Si vous souhaitez le découvrir, rendez-vous sur le site web de Kiwi for Gmail. Vous pouvez utiliser le code 9to5Mac20 pour bénéficier de 20 % de réduction.

