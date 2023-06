Domino’s utilise la technologie de cartographie GPS pour livrer des pizzas sans adresse physique

En bref : Domino’s a introduit une nouvelle option qui permet aux clients de prendre livraison d’une commande presque n’importe où. Cela s’appelle Domino’s Pinpoint Delivery et comme son nom l’indique, l’option élimine le besoin d’une adresse fixe lors de la commande. À l’aide de l’application Domino’s, vous pouvez simplement déposer une épingle sur une carte et demander à votre chauffeur-livreur d’apporter votre commande à cet endroit précis.

Cela peut sembler fantaisiste, mais l’option pourrait s’avérer incroyablement pratique. Imaginez que vous êtes au parc, à la plage ou sur les terrains de baseball lorsque la faim frappe. Plutôt que d’avoir à interrompre le plaisir prématurément ou à payer des prix exorbitants dans les concessions, vous pouvez vous faire livrer Domino’s sur place.

Vous aurez besoin de l’application Domino’s pour passer une commande Pinpoint Delivery, et vous devrez prépayer en utilisant une carte de crédit, de débit ou une carte-cadeau (les espèces ne sont pas acceptées). Les utilisateurs recevront des notifications par SMs fournissant des mises à jour du statut de leur commande. Une fois qu’une commande a été passée, le lieu de ramassage ne peut pas être modifié. Lorsque le chauffeur arrivera, vous aurez quatre minutes pour récupérer votre commande.

La plupart des sites marchands proposent déjà la nouvelle fonctionnalité, et elle est disponible pour toute personne disposant de l’application mobile. La société a déclaré à Engadget que les livraisons sont possibles partout où un restaurant sert, tant que le chauffeur peut s’arrêter en toute sécurité. Ne vous attendez pas à ce que votre chauffeur parcoure une montagne pour vous apporter une pizza, mais il pourrait vous rencontrer au pied de votre randonnée ou à tout autre endroit raisonnable.

Domino’s n’est pas étranger à tirer parti de la technologie au profit de ses clients. En 2019, la société s’est associée à Chevrolet pour permettre aux personnes de commander une pizza directement à partir du système d’infodivertissement de leur voiture. Quelques années plus tard, le spécialiste de la pizza a commencé à livrer des plats au menu à l’aide de voitures autonomes de Nuro. La livraison via des drones aériens était également en cours, mais il semble que Domino ait peut-être abandonné ces plans. Ce n’est pas surprenant étant donné que la livraison par drone s’est avérée beaucoup plus difficile dans la pratique que sur le papier.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :