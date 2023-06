Apple étend la réparation en libre-service avec l’iPhone 14, les M2 Macs, les changements de configuration système, et plus encore.

Apple a annoncé une expansion majeure de son programme de réparation en libre-service. À partir de cette semaine, le programme de réparation en libre-service sera disponible pour la gamme de l’iPhone 14 ainsi que pour le MacBook Air 13 pouces M2 et le MacBook Pro alimentés par M2 Pro et M2 Max.

Apple apporte également des mises à jour à son processus de configuration système, qui est un aspect clé des réparations d’iPhone…

Apple a annoncé la nouvelle dans un article sur son site Newsroom le mardi. La configuration système est un outil de réparation post-processus pour les réparations d’iPhone pour des éléments tels que les batteries, les caméras et les écrans.

L’exécution de la configuration système après une réparation authentifie les pièces Apple d’origine, met à jour le micrologiciel et calibre les pièces pour garantir des performances et une qualité maximales. De plus, pour les réparations impliquant une authentification biométrique, telle que Touch ID ou Face ID, la configuration système relie les capteurs biométriques à l’enclave sécurisée de la carte logique pour garantir la sécurité de l’appareil et la confidentialité du client. Les utilisateurs du programme de réparation en libre-service peuvent désormais initier la configuration système en plaçant leur appareil en mode de diagnostic et en suivant les invites à l’écran. Les utilisateurs n’ont plus besoin de contacter l’équipe d’assistance du programme de réparation en libre-service pour exécuter la dernière étape d’une réparation, mais l’équipe sera toujours disponible pour aider au besoin.

À partir du 21 juin, Apple mettra à jour le programme de réparation en libre-service pour inclure la gamme de l’iPhone 14, le MacBook Air M2 avec un écran de 13 pouces et le MacBook Pro alimenté par M2 Pro et M2 Max. Cette expansion comprend les mêmes manuels, les pièces Apple d’origine et les outils utilisés dans les stores Apple et les fournisseurs de services agréés par Apple.

Enfin, le programme de réparation en libre-service s’étend également pour inclure la caméra True Depth et le haut-parleur supérieur pour l’iPhone 12 et l’iPhone 13, ainsi que les ordinateurs de bureau Mac avec le M1. Cette expansion sera disponible aux États-Unis, en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie, en Pologne, en France, en Suède et au Royaume-Unis.

Apple se vante d’avoir « presque doublé » le nombre de lieux de service ayant accès à des pièces Apple d’origine, des outils et une formation au cours des trois dernières années. Il y a plus de 4 500 fournisseurs de réparation indépendants, avec un réseau mondial de plus de 5 000 fournisseurs de services agréés par Apple et plus de 100 000 techniciens actifs.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :