Les licenciements augmentent, mais les géants de la technologie sont toujours en tête en matière de salaires élevés

En un mot : le nombre de licenciements dans l’industrie de la technologie cette année a éclipsé ceux des autres domaines. Nous avons également vu des mesures extrêmes de réduction des coûts mises en œuvre. Mais un nouveau communiqué montre que si vous voulez un emploi bien rémunéré, certaines des meilleures options se trouvent toujours chez des géants de la technologie tels qu’Alphabet et Google.

Le communiqué sur les salaires des entreprises provient du Wall Street Journal, qui a analysé les données collectées par MyLogIQ sur les salaires médians de 278 entreprises du S&P 500.

Malgré le grand nombre de licenciements et les turbulences économiques mondiales, la rémunération annuelle – salaire, primes et avantages – a augmenté davantage en 2022 qu’en 2021, avec plus de 100 entreprises augmentant les salaires de 10 % ou plus.

Top 10 des entreprises les mieux rémunérées

Entreprise Salaire médian Propriétés de Vici 414 500 $ Métaplates-formes 296 320 $ Alphabet 279 902 $ ETSY 248 232 $ Incyte 247 678 $ Galaad Sciences 242 033 $ Produits pharmaceutiques Vertex 238 818 $ Service maintenant 221 433 $ Netflix 218 400 $ Énergie Valero 209 177 $

Le salaire médian le plus élevé est le 414 500 $ payé par la société de placement immobilier Vici Properties basée à New York. Composée de seulement 22 employés, elle possède un certain nombre de casinos à travers les États-Unis – les salaires des travailleurs horaires employés par ses propriétés ne sont pas inclus dans les chiffres.

La deuxième place appartient au propriétaire de Facebook Meta Platforms, qui paie près de 300 000 $. Le salaire médian de 280 000 $ payé par Alphabet, la société mère de Google, place l’entreprise à la troisième place.

Meta a licencié plus de 20 000 personnes depuis novembre de l’année dernière, tandis que les 12 000 licenciements d’Alphabet ont provoqué des protestations mondiales.

Amazon, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 514 milliards de dollars l’année dernière, était 43e sur la liste avec son salaire médian de 34 195 dollars. Cela inclut le nombre massif d’employés d’entrepôt dans l’entreprise.

Les entreprises avec les salaires médians les plus bas comprennent des entreprises de vente au détail telles que Yum Brands (10 398 $), Ross Stores (9 968 $) et Aptiv (8 139 $), qui emploient des travailleurs au salaire minimum. Walmart figure dans la moitié inférieure de la liste (27 000 $), même s’il a augmenté les salaires de 7 % l’an dernier.

Le WSJ a également calculé combien les PDG gagnent en plus par communiqué au travailleur moyen de leur entreprise. Le salaire le plus élevé du PDG d’Alphabet, Sundar Pichai, de 226 millions de dollars, lui donne 808 fois plus que le salaire médian de l’entreprise. Les 28 millions de dollars de Mark Zuckerberg sont 91 fois plus élevés, tandis que le PDG de Vici Properties, Edward Pitoniak, obtient 28 fois plus, bien qu’il ait été 273 fois plus élevé l’année dernière.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :