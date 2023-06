Le partenariat TikTok Candle Media créera des opportunités pour les créateurs et auteurs « sous-représentés »

Un nouveau partenariat TikTok Candle Media créera des opportunités pour les créateurs et auteurs « sous-représentés », selon les deux sociétés. Cela comprendra un nouveau programme avec une société de médias fondée par l’acteur et producteur Reese Witherspoon…

L’idée, disent les deux sociétés, est de fournir aux créateurs de TikTok de nouvelles opportunités de partenariats de marque à la recherche de contenu basé sur l’histoire.

Le partenariat devrait également créer des opportunités pour les créateurs indépendants sous-représentés de TikTok, en utilisant des histoires, des tendances et des idées axées sur les créateurs pour contribuer au processus créatif, avec le potentiel de s’étendre au fil du temps. Candle Media – dont les unités commerciales comprennent Hello Sunshine, l’éditeur numérique ATTN, Exile Content Studio axé sur le latin et Moonbug Entertainment – ​​travaillera avec TikTok pour développer des opportunités créatives personnalisées pour la narration centrée sur la marque, qui seront ensuite apportées à la plus grande marque du monde. annonceurs via TikTok.

De plus, la société de médias Hello Sunshine offrira aux auteurs émergents la possibilité de voir leur travail repris par des producteurs de films, de télévision et d’audio.

Un élément clé de ce partenariat initial sera un programme unique avec Hello Sunshine – une société de médias fondée par Reese Witherspoon et acquise en 2021 par Candle Media. Cette collaboration permettra de découvrir des auteurs indépendants sous-représentés et du matériel littéraire de la communauté dynamique #BookTok, les auteurs soutenant ensuite le développement de projets de films, de télévision et d’audio premium. Avec plus de 147 milliards de vues à ce jour, #BookTok est l’une des communautés les plus importantes sur TikTok, qui a ravivé l’amour et l’intérêt pour la lecture, ainsi que la découverte et les ventes hors plateforme de nouveaux auteurs et de leur travail. Ensemble, TikTok et Hello Sunshine continueront de soutenir les talents littéraires émergents en leur donnant la possibilité de partager leurs histoires uniques avec le monde.

Les auteurs féminins, qui ont tendance à être sous-représentés dans le domaine de l’édition, auront des opportunités supplémentaires.

Dans le cadre de ce partenariat, TikTok parrainera également le prochain chapitre du programme de bourses LitUp Writer de Hello Sunshine et équipera les conteuses sous-représentées de financement, de mentorat et de marketing par le biais du programme de bourses LitUp Writers. La communauté TikTok pourra suivre le programme sur la chaîne @ReesesBookClub TikTok.

