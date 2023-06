Le score Red Magic 8S Pro Antutu confirme l’existence de Snapdragon 8+ Gen 2

Qualcomm a déjà développé une meilleure version du Snapdragon 8 Gen 2. Cependant, il est exclusivement disponible sur les appareils Samsung Galaxy. Et compte tenu du fait qu’il existe déjà deux versions différentes du chipset, personne ne s’attendait à ce que Qualcomm sorte le Snapdragon 8+ Gen 2.

Vous savez peut-être déjà que Qualcomm a officiellement confirmé la date du Snapdragon Summit prévu pour cette année. Comme l’année dernière, cet événement présentera un tout nouveau chipset. En ce qui concerne l’annonce officielle suggérée, ce sera Snapdragon 8 Gen 3, pas le 8+ Gen 2.

Mais le score de référence Antutu pour le Red Magic 8S Pro nous a pris au dépourvu. Cela montre que l’appareil fonctionne sur Snapdragon 8+ Gen 2 ou 8 Plus Gen 2. Compte tenu du fait que Snapdragon 8 Gen 3 est à seulement cinq mois, le moment de cette version est très étrange.

Snapdragon 8+ Gen 2 contre Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy

Comme mentionné précédemment, deux versions différentes de 8 Gen 2 sont disponibles. Le plus spécifique est « Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy », et il n’est disponible que pour les produits phares de Samsung de cette année. Et si vous n’êtes pas rattrapé, le Samsung Galaxy S23 avec le chipset haut de gamme 8 Gen 2 obtient 1226959 à Antutu.

Le score Antutu récemment dévoilé de Snapdragon 8+ Gen 2 est de 1704113. Cela représente une augmentation des performances d’environ 38,88 %. Et si vous deviez parler de caractéristiques, le nouveau chipset a une fréquence plus élevée que la base 8 Gen 2. Sur le Cortex X3, la vitesse de fréquence est de 3,36 GHz au lieu de 3,20 GHz.

De plus, la fréquence du GPU est à 719 MHz, alors que la 8 Gen 2 avait 680 MHz. En dehors de cela, il n’y a pas de changements notables dans le 8+ Gen 2. Qualcomm a probablement utilisé le même processus TSMC 4 nm pour fabriquer le nouveau chipset. Et nous pensons que Qualcomm le produira en petits lots car il se concentre actuellement sur la sortie du Snapdragon 8 Gen 3.

En dehors de cela, il n’y a pas d’informations claires disponibles sur le moment où le Snapdragon 8+ Gen 3 pourrait être lancé. Mais compte tenu du fait que Snapdragon 8 Gen 3 est à seulement 5 mois, ne soyez pas surpris si vous voyez le lancement de Red Magic 8S Pro dans les semaines à venir.

Plus de détails sur Red Magic 8S Pro

Ainsi, Red Magic 8 Pro a été le premier appareil à commercialiser la 8 Gen 2. Et Red Magic semble également être le premier en termes de Snapdragon 8+ Gen 2. Comme la dernière fois, c’est parti pour les classements d’Antutu. Si vous regardez de plus près le classement Antutu, Red Magic 8 Pro + occupe la première place.

Cet appareil marque 1,3 million dans l’outil d’analyse comparative Antutu. D’autre part, le Red Magic 8S Pro, qu’Antutu n’a pas encore répertorié dans le classement, obtient 1,7 million. Comme Red Magic a déjà fait beaucoup de réglages sur 8 Gen 2 pour obtenir les classements, nous pensons que le cas sera le même pour le 8+ Gen 2.

De plus, Digital Chatter, une source crédible, a mentionné que Red Magic 8S Pro est fourni avec un ventilateur de refroidissement actif. Cela donne probablement au Snapdragon 8+ Gen 2 de l’appareil plus de place pour mieux fonctionner.

Cependant, Digital Chatter n’a pas clairement indiqué si le ventilateur de refroidissement actif est intégré au smartphone ou s’il s’agit d’un accessoire séparé. Cependant, comme l’appareil n’est probablement qu’à quelques semaines, nous pourrons bientôt tout savoir.

