Maintenant, sur WhatsApp, vous pouvez faire taire les appels d’inconnus : comment activer la nouvelle fonction

L’application de messagerie a décidé de lancer la nouvelle option à la fois pour éviter les interruptions indésirables lors de l’utilisation de WhatsApp, mais aussi pour protéger les utilisateurs contre les appels indésirables ou les escroqueries.

« Vous pouvez désormais désactiver automatiquement les appels entrants de contacts inconnus sur WhatsApp, un moyen d’augmenter la confidentialité et le contrôle de l’application », a annoncé Mark Zuckerberg. La fonctionnalité avait déjà été signalée en mars par le site Web dédié à l’application de messagerie, WABetaInfo, désormais les utilisateurs pourront activer l’option « Mute unknown ». Tous les numéros non enregistrés dans le carnet d’adresses qui appelleront sur WhatsApp seront affichés dans la liste entre le statut et le chat, mais le smartphone ne sonnera pas. Seul le message « numéro inconnu mis en sourdine » apparaîtra pour avertir l’utilisateur. La nouvelle option ne fonctionnera pas comme un bloqueur d’appels, mais est conçue pour éviter les interruptions indésirables lors de l’utilisation de l’application et protéger la vie privée des utilisateurs : « La protection des communications privées est importante car nous savons que les gens ont besoin d’un endroit sûr pour communiquer », explique WhatsApp dans un article de blog.

Ce sera également un moyen de protéger les utilisateurs contre les appels de spam ou les escroqueries, comme l’a expliqué WABetaInfo : « Ces dernières années, les appels de spam sont devenus un problème croissant avec les escrocs et leurs appels téléphoniques non sollicités. Les applications de messagerie instantanée ne font pas exception, les appels peuvent être dangereux, effectués pour voler des informations personnelles ou inciter les gens à effectuer des paiements ou à fournir des données sensibles. » La fonctionnalité est désormais disponible dans la dernière version de l’application.

Les fonctions Muet inconnu et Contrôle de la confidentialité

Pour activer l’option, accédez simplement aux Paramètres, puis sélectionnez Confidentialité, Appels et appuyez sur « Appels inconnus silencieux ». Outre l’option muet, WhatsApp a également lancé la nouvelle fonctionnalité Contrôle de la confidentialitéconçu pour informer les utilisateurs de toutes les nouvelles et options de confidentialité et de sécurité offertes par WhatsApp, telles que Choisissez qui peut vous contacter, Contrôlez vos informations personnelles, Ajoutez plus de confidentialité à vos chats et Ajoutez plus de protection à votre compte.

« En sélectionnant Démarrer la surveillance dans les paramètres de confidentialité, vous accéderez à différents niveaux de confidentialité pour renforcer la sécurité de vos messages, appels et informations personnelles », explique WhatsApp. Par exemple, les utilisateurs pourront activer l’authentification à deux facteurs et l’authentification biométrique pour ouvrir l’application, décider qui peut les ajouter à des groupes et qui peut voir leur photo de profil. Vous pouvez également définir une minuterie par défaut pour que les messages disparaissent. Comme l’explique WABetaInfo, « la possibilité de désactiver les appels d’inconnus et la fonction de contrôle de la confidentialité sont disponibles après l’installation de la dernière mise à jour de WhatsApp pour Android depuis le Google Play Store et de WhatsApp pour iOS depuis l’App Store ou l’application TestFlight ».

