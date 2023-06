Windows 11 : Microsoft a mis à jour la liste des processeurs compatibles

Microsoft a étendu sa prise en charge des processeurs dans Windows 11 grâce à une récente mise à jour du système d’exploitation. Les nouveaux processeurs Intel et AMD sont désormais compatibles avec Windows 11. Cette mise à jour, connue sous le nom de Moment 3 pour Windows 11 22H2, a profité à Microsoft, mais il y a quelques points importants à noter.

Il est crucial de comprendre que cette mise à jour ne rend pas automatiquement les PC non pris en charge officiellement compatibles avec Windows 11. Chaque version de Win 11 (22H1 et 22H2) possède sa propre liste spécifique de processeurs pris en charge. Ainsi, bien que la mise à jour ajoute de nouvelles puces à la liste, elle ne modifie pas l’état de compatibilité de tous les PC.

Parmi les nouveaux processeurs Intel pris en charge figurent le Core i9 13900KS, qui affiche une vitesse de fréquence de 6 GHz, et les processeurs mobiles Raptor Lake comme les i5 1334U, 1335U, 1335UE et 13500HS. La liste complète des processeurs pris en charge pour Windows 11 22H2 est disponible sur le site Web de Microsoft.

Pour AMD, la liste des processeurs nouvellement pris en charge est longue. Il comprend des puces dotées de la technologie 3D V-Cache telles que les 5900X3D AM4, 7950X3D, 7900X3D et 7800X3D AM5. De plus, des modèles AM4 plus anciens comme les Ryzen 3 4100, Ryzen 5 4500, 5500 et 5600 ont été ajoutés. La liste complète des processeurs AMD pris en charge pour Windows 11 22H2 est également disponible sur le site Web de Microsoft.

Microsoft a également mis à jour sa liste de compatibilité pour les processeurs Qualcomm. Les puces Snapdragon 8cx Gen 3 et Microsoft SQ3 sont désormais prises en charge. Les détails de tous les processeurs Qualcomm compatibles peuvent également être disponibles sur le site Web de Microsoft.

Lorsque Win 11 a été initialement annoncé il y a deux ans, Microsoft a défini des exigences techniques minimales qui excluaient de nombreuses machines encore capables d’exécuter le nouveau système d’exploitation. Cependant, les pirates ont trouvé des moyens de contourner ces limitations. Certains ont créé des outils comme Rufus pour surmonter les restrictions de Microsoft. Alors que d’autres ont développé des versions non officielles de Windows 11 que les utilisateurs peuvent installer sur des PC officiellement incompatibles.

Bien que ces solutions de contournement existent, il est important de noter qu’elles peuvent comporter des risques ou des inconvénients. Nous recommandons toujours d’utiliser du hardware et des logiciels officiellement pris en charge pour garantir des performances et une sécurité optimales.

