Le guide ultime du meilleur gestionnaire de mots de passe de 2023

Dans le monde d’aujourd’hui, nous dépendons fortement d’Internet pour mener à bien bon nombre de nos activités quotidiennes. Des achats en ligne aux services bancaires et aux médias sociaux, nous utilisons un large éventail de sites Web et d’applications qui nous obligent à créer des comptes avec des identifiants de connexion. Il est important de s’assurer que nos comptes en ligne sont sécurisés, et l’un des meilleurs moyens d’y parvenir est d’utiliser des mots de passe forts et uniques pour chaque compte.

Cependant, notre cerveau ne peut pas se souvenir de dizaines de mots de passe complexes et uniques pour tous nos comptes en ligne. Se souvenir même d’un seul mot de passe complexe peut être un défi, sans parler d’essayer de se souvenir de différents mots de passe pour différents comptes. C’est pourquoi de nombreuses personnes ont recours à la pratique dangereuse et risquée de réutiliser le même mot de passe souvent faible et facile à retenir sur leurs comptes en ligne.

Malheureusement, un mot de passe faible est tout aussi facile à pirater pour les criminels qu’à retenir pour vous. Une fois que votre mot de passe a été compromis, vous êtes vulnérable aux attaques de credential stuffing. Cela peut entraîner la violation de bon nombre de vos comptes en ligne. À ce stade, vous pouvez également tweeter tous vos identifiants de connexion en ligne dans le monde. Alors, quelle est la solution ? utiliser des gestionnaires de mots de passe.

Protéger vos comptes en ligne : les avantages d’utiliser un gestionnaire de mots de passe

Un gestionnaire de mots de passe est un service en ligne qui fournit un coffre-fort crypté où vous pouvez stocker les identifiants de connexion pour tous vos comptes en ligne afin que vous n’ayez pas à vous en souvenir. Vous n’avez besoin de vous souvenir que d’un seul mot de passe principal pour accéder au coffre-fort chiffré, à partir duquel vous pouvez accéder à tous les autres mots de passe que vous avez stockés. Les services de gestion de mots de passe offrent généralement des interfaces Web, des applications ou des extensions de navigateur conviviales où vous pouvez accéder à votre coffre-fort chiffré à l’aide de votre mot de passe principal.

Les meilleurs gestionnaires de mots de passe sont compatibles avec plusieurs plates-formes et peuvent synchroniser automatiquement l’intégralité de votre coffre-fort sur tous vos appareils. Cela indique qu’une fois que vous avez entré vos mots de passe dans le gestionnaire de mots de passe sur un appareil, ils s’afficheront automatiquement sur tous vos autres appareils sur lesquels vous avez installé l’application, que vous utilisiez Windows, MacOS, Linux, iOS , Android ou une extension de navigateur. Gardez à l’esprit que, de par leur nature, les gestionnaires de mots de passe sont des cibles extrêmement attrayantes pour les cybercriminels. Il est donc important que vous en choisissiez un qui ait fait ses preuves en matière de sécurité et de transparence.

L’un des principaux avantages de l’utilisation d’un gestionnaire de mots de passe est qu’il vous permet de créer des mots de passe forts et uniques pour chacun de vos comptes. NordPass estime que l’internaute moyen possède entre 70 et 80 mots de passe. Il est pratiquement impossible de se souvenir de chaque mot de passe complexe individuel que vous devriez créer pour chaque compte. Cela indique que vous avez besoin d’un autre mécanisme pour garder une trace de tous.

L’utilisation d’un gestionnaire de mots de passe est un mécanisme beaucoup plus efficace et pratique pour garder une trace de vos mots de passe. Vous pouvez en utiliser un pour créer des mots de passe forts et uniques qui sont exponentiellement plus difficiles à pirater que quelque chose comme Fido1986. Et si vous ne savez pas comment créer un mot de passe fort, un bon gestionnaire de mots de passe inclura toujours une fonctionnalité de génération de mots de passe forts qui les créera pour vous.

Un autre avantage des gestionnaires de mots de passe est qu’ils peuvent aider à se prémunir contre les attaques de phishing. Les attaques de phishing sont un type de cyberattaque où un criminel essaie de vous inciter à lui donner vos identifiants de connexion en se faisant passer pour un site Web ou un service légitime. Si le gestionnaire de mots de passe ne reconnaît pas l’URL sur laquelle vous entrez vos identifiants de connexion (c’est-à-dire si vous êtes sur un site de phishing), sa fonction de remplissage automatique ne proposera pas de renseigner les identifiants.

Les gestionnaires de mots de passe ont des avantages au-delà du simple stockage des mots de passe. Vous pouvez utiliser votre gestionnaire de mots de passe pour stocker en toute sécurité d’autres éléments. Y compris les numéros de carte de crédit (à remplir automatiquement dans les stores en ligne), les documents d’identification, les documents de voyage, les dossiers médicaux, les codes PIN, les numéros de compte bancaire et les notes sécurisées. La plupart des meilleurs gestionnaires de mots de passe offrent également des fonctionnalités supplémentaires telles que le stockage dans le cloud et les versions jointes, les retours sur la santé des mots de passe, les notifications de violation de données et la surveillance du dark web (qui vous alerte si l’une de vos informations personnelles a été détectée sur le dark web).

Vous pouvez également utiliser votre gestionnaire de mots de passe pour partager en toute sécurité des mots de passe et d’autres éléments avec des membres de votre famille, des amis ou d’autres contacts de confiance. Ceci est particulièrement utile pour les familles ou les équipes qui ont besoin de partager l’accès à certains comptes ou documents.

Alors, quel gestionnaire de mots de passe choisir ? Il existe de nombreuses options différentes disponibles. Mais certains des meilleurs gestionnaires de mots de passe en 2023 incluent Bitwarden, 1Password, NordPass, Keeper et Dashlane. Il est important de choisir un gestionnaire de mots de passe ayant fait ses preuves en matière de sécurité et de transparence. Car ce sont des cibles attrayantes pour les cybercriminels.

Le meilleur gestionnaire de mots de passe en 2023

Pour vous aider à choisir un gestionnaire de mots de passe, voici quelques-unes des meilleures options disponibles en 2023 :

Bitwarden

Si vous recherchez un gestionnaire de mots de passe bien arrondi, sécurisé, transparent, économique et facile à utiliser, Bitwarden est un choix solide. En fait, il figure en tête de notre liste des meilleurs gestionnaires de mots de passe pour un certain nombre de raisons.

Avant tout, Bitwarden est entièrement open source et audité chaque année par des sociétés de cybersécurité tierces. Cela le distingue de ses pairs dans une industrie qui dépend si profondément de la confiance. Cela indique que vous pouvez faire confiance à Bitwarden pour protéger vos mots de passe et autres informations sensibles.

Une autre chose qui distingue Bitwarden est son forfait gratuit imbattable. Alors que d’autres gestionnaires de mots de passe limitent le nombre ou les types d’appareils que vous pouvez utiliser, ou le nombre d’éléments de coffre-fort que vous pouvez stocker, le plan gratuit de Bitwarden vous permet de stocker un nombre illimité de mots de passe et de l’utiliser sur un nombre illimité d’appareils. Il offre également de nombreuses fonctionnalités de niveau premium telles que le partage sécurisé avec un autre utilisateur, l’accès à Bitwarden Send, l’authentification à deux facteurs, l’exportation de coffre-fort crypté et un générateur de nom d’utilisateur et de mot de passe.

Si vous avez besoin de fonctionnalités plus avancées, les plans premium de Bitwarden offrent des retours complets sur l’état du coffre-fort, un stockage de fichiers de 1 Go, un accès d’urgence, un authentificateur Bitwarden et une authentification multifacteur avancée avec YubiKey, FIDO2 et Duo. Les plans premium sont abordables à 10 $ par an Fvpn pour les particuliers et 40 $ par an pour les familles. Il permet jusqu’à six utilisateurs.

Vous pouvez accéder à votre coffre-fort Bitwarden à l’aide de son client Web ou de ses applications sur pratiquement toutes les plateformes auxquelles vous pouvez penser, y compris Windows, MacOS, Linux, Android, iOS et des navigateurs comme Chrome, Safari, Firefox, Brave, DuckDuckGo et même le navigateur Tor. L’interface de Bitwarden est simple et facile à utiliser sur toutes les plateformes. Et partager des mots de passe et d’autres éléments du coffre-fort avec d’autres est simple.

De plus, vous pouvez personnaliser votre expérience globale avec de nombreuses options, de l’apparence de l’application aux intégrations de navigateur et aux paramètres de sécurité universels et granulaires. Grâce à l’interface Web, vous pouvez également accéder à divers retours qui indiquent si votre adresse e-mail a été incluse dans une violation de données, quels comptes ont des mots de passe réutilisés ou des mots de passe faibles, et si des comptes utilisent encore des mots de passe qui ont été exposés lors d’une violation de données. .

Dans l’ensemble, Bitwarden est un gestionnaire de mots de passe de premier plan qui offre à la fois un plan gratuit et premium avec des fonctionnalités, une sécurité et une transparence imbattables.

1Mot de passe

1Password est un gestionnaire de mots de passe qui peut être utilisé sur tous vos appareils et offre plusieurs extras utiles. Il est conçu pour être convivial et possède une interface élégante qui fonctionne de manière transparente sur toutes les plateformes. La fonction de remplissage automatique est particulièrement pratique. Vous permettant de vous connecter à vos comptes et de saisir facilement les informations de votre carte de crédit. Partager des mots de passe avec d’autres est également simple, et vous pouvez le faire en toute sécurité, que le destinataire utilise ou non 1Password.

De plus, 1Password propose un rapport sur la santé des mots de passe via sa fonction Watchtower. Cette fonctionnalité inclut l’intégration avec HaveIBeenPwned, qui peut fournir des informations sur les mots de passe vulnérables exposés lors de violations de données. Il peut également détecter les mots de passe faibles ou réutilisés et signaler tous les sites où l’authentification à deux facteurs n’a pas été activée.

L’une des caractéristiques uniques de 1Password est son mode voyage. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les personnes qui voyagent fréquemment, en particulier dans les pays soumis à une surveillance gouvernementale stricte. Lorsqu’il est activé, le mode Voyage efface tous les éléments du coffre-fort que vous n’avez pas marqués comme « Sûr pour le voyage » de tous vos appareils. Cela permet de garantir que les informations sensibles restent inaccessibles à toute personne susceptible de demander à inspecter votre appareil. Lorsque vous désactivez le mode voyage, tous les éléments masqués sont automatiquement restaurés.

Il convient de noter que 1Password est légèrement plus cher que certains autres gestionnaires de mots de passe. Avec des prix à partir de 36 $ par an pour les utilisateurs individuels et 60 $ par an pour les familles. Cependant, le service propose un essai gratuit de 14 jours pour ceux qui souhaitent l’essayer avant de s’engager. Dans l’ensemble, 1Password est un gestionnaire de mots de passe hautement sécurisé et convivial qui regorge de fonctionnalités utiles, notamment le mode Voyage unique.

Nord Pass

NordPass est une solution de gestion de mots de passe créée par Nord Security, la même société derrière NordVPN. De plus, NordPass a reçu une mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités qui l’ont mis à niveau avec ses concurrents. Ce qui en fait l’un de nos meilleurs gestionnaires de mots de passe recommandés. Si vous utilisez déjà NordVPN ou d’autres produits Nord Security, NordPass vaut vraiment la peine d’être considéré.

Bien qu’il ne soit pas aussi complet que le niveau gratuit de Bitwarden, le plan gratuit de NordPass est toujours très utile. Le forfait gratuit vous permet de stocker un nombre illimité d’éléments du coffre-fort sur tous vos appareils. Il comprend également des fonctionnalités de base comme un générateur de mot de passe, une authentification multifacteur avancée et une synchronisation automatique. Les plans premium offrent encore plus de fonctionnalités, telles que les retours sur la santé des mots de passe, le scanner et la surveillance des violations de données, le partage sécurisé, l’historique des mots de passe, l’accès d’urgence, l’intégration du mot de passe et jusqu’à 50 versions jointes par élément de coffre-fort, totalisant jusqu’à 3 Go.

L’interface NordPass est conviviale et disponible sur toutes les principales plates-formes, y compris Windows, Mac, Linux, Android et iOS. Il possède également des extensions de navigateur pour Chrome, Firefox, Edge, Brave, Safari et Opera. Le plan gratuit est idéal pour ceux qui ont besoin d’un gestionnaire de mots de passe sans dépenser d’argent. Cependant, les niveaux premium coûtent 24 $ par an pour les particuliers ou 44 $ par an pour un compte familial qui couvre jusqu’à six utilisateurs. Si vous vous inscrivez à un plan gratuit, vous recevrez un généreux essai gratuit de 30 jours de Premium. De plus, tous les abonnements Premium incluent une garantie de remboursement de 30 jours.

Gardien

Keeper est un gestionnaire de mots de passe qui offre un moyen sûr et fiable de gérer vos mots de passe. Il possède une interface conviviale et toutes les fonctionnalités nécessaires à la gestion des mots de passe, ainsi que quelques fonctionnalités supplémentaires. Avec Keeper, vous pouvez stocker et synchroniser un nombre illimité d’éléments de coffre-fort sur plusieurs appareils. Bien que le nombre de plates-formes qu’il prend en charge soit un peu plus limité que les autres gestionnaires de mots de passe.

Vous pouvez accéder à votre coffre-fort Keeper via son interface Web ou ses applications sur Windows, MacOS, Linux, Android et iOS. Cependant, les extensions de navigateur de Keeper ne sont disponibles que pour Chrome, Firefox, Safari, Edge et Opera, ce qui est moins que ce que proposent la plupart des autres gestionnaires de mots de passe premium.

Keeper vous permet de partager en toute sécurité les éléments de votre coffre-fort indéfiniment ou pour une durée déterminée. De plus, il offre une fonction de surveillance du dark web appelée BreachWatch qui surveille en permanence le dark web et vous alerte s’il détecte des informations d’identification compromises. Une autre fonctionnalité utile est le mode hors ligne de Keeper, qui vous permet d’accéder à vos éléments de coffre-fort même lorsque vous êtes hors ligne. Cela peut être particulièrement utile si vous voyagez ou dans des zones où l’Internet est inégal.

Bien que Keeper n’ait pas de plan gratuit, il offre un essai gratuit de 30 jours pour que vous puissiez l’essayer. Le prix standard pour les particuliers est de 35 $ par an, ce qui est comparable à 1Password. Cependant, son forfait familial coûte 75 $ par an pour une famille de cinq personnes et comprend 10 Go de stockage de fichiers, ce qui en fait une option solide pour quiconque a besoin d’un forfait familial avec de généreuses quantités de stockage dans le cloud et une surveillance continue du Web sombre ou peut avoir besoin d’un accès hors ligne à leurs coffres-forts en voyage ou dans des zones avec Internet inégal.

Dashlane

Dashlane est un gestionnaire de mots de passe qui peut être utilisé par des particuliers ou des familles plus nombreuses ou des groupes d’amis qui souhaitent partager le coût d’un forfait familial coûteux. Le forfait gratuit permet aux utilisateurs de stocker un nombre illimité de mots de passe. Mais il est limité à un seul appareil, ce qui peut ne pas être suffisant pour les utilisateurs possédant plusieurs appareils.

Lors des tests, l’application MacOS était un peu boguée dans certains cas lors du partage d’éléments du coffre-fort. Mais des représentants de l’entreprise ont assuré qu’ils travaillaient à résoudre le problème. Lors de tests supplémentaires, les éléments du coffre-fort partagé ne disparaissaient plus après le partage.

Le générateur de mots de passe de Dashlane n’est pas aussi robuste que certains autres gestionnaires de mots de passe, mais il est suffisant pour la plupart des utilisateurs. Il offre suffisamment d’options de personnalisation et les utilisateurs peuvent définir des préférences pour chaque élément de connexion individuel pour les connecter automatiquement, remplir automatiquement l’URL exacte ou exiger leur mot de passe principal pour déverrouiller les informations de connexion.

Le plan individuel coûte 33 $ par an, ce qui est à peu près le même que les plans individuels des autres fournisseurs. Cependant, le plan familial coûte 90 $ par an, ce qui est nettement plus cher que ce que proposent la plupart des autres fournisseurs. Le plan familial couvre jusqu’à 10 utilisateurs et inclut l’accès à un réseau privé virtuel de Hotspot Shield. Le service VPN est disponible uniquement pour l’administrateur du forfait familial. Et il n’y a pas d’option pour acheter un plan familial pour moins d’argent sans le VPN ou en réduisant le nombre de licences dans le plan.

Pour la plupart des personnes, 10 utilisateurs, c’est probablement trop et ne vaut pas le coût supplémentaire par rapport aux autres gestionnaires de mots de passe. Mais si les utilisateurs ont une famille nombreuse ou souhaitent partager un gestionnaire de mots de passe avec de nombreux amis, alors Dashlane pourrait être un choix approprié.

Verdict

En conclusion, la complexité croissante de la gestion de plusieurs comptes en ligne nécessite l’utilisation de gestionnaires de mots de passe comme solution pratique et sécurisée. Grâce à leur capacité à générer des mots de passe forts, à stocker en toute sécurité des informations sensibles et à offrir des fonctionnalités supplémentaires, les gestionnaires de mots de passe sont devenus des outils essentiels pour maintenir la sécurité et la commodité en ligne à l’ère moderne.

