Autonomie et sécurité du sous-marin perdu dans l’Atlantique : combien de temps l’équipage peut-il survivre

Depuis dimanche, le contact avec le petit sous-marin Titan a été perdu, alors qu’il était engagé dans l’exploration de l’épave du Titanic. Que savons-nous de la portée, des dispositifs de sécurité et d’autres caractéristiques du petit sous-marin, qui abrite un équipage de cinq personnes.

Crédit : Expéditions OceanGate

Elle a couru contre la montre pour sauver les cinq personnes à bord du sous-marin Titan, qui ont été perdues lors d’une excursion aventureuse pour explorer l’épave du Titanic à 3 800 mètres de profondeur dans l’océan Atlantique. Développé par la société OceanGate Expeditions qui organise des expériences dans les abysses pour les personnes fortunées (un billet coûte 250 000 dollars), il est envisagé parmi les petits sous-marins les plus avancés et les plus sûrs au monde, grâce aux matériaux utilisés et aux multiples technologies pour limiter les risques autant que possible. Le Titan avait déjà terminé avec succès sa mission en 2021 et 2022, mais il n’existe aucun moyen au monde qui puisse garantir une sécurité à 100%, d’autant plus si vous évoluez dans des contextes extrêmement complexes tels que les grandes profondeurs océaniques.

Le contact avec le sous-marin a été perdu 1 heure et 45 minutes après la plongée, qui s’est produite à plus de 1 400 kilomètres au large de Cape Cod (une péninsule du Massachusetts enclavée dans l’Atlantique) et à 700 kilomètres au sud de Terre-Neuve, au Canada, d’où il était parti. le dimanche à 4 heures du matin, heure locale. Voici ce que l’on sait de ce véhicule innovant et quelles sont ses caractéristiques.

Le sous-marin Titan sur la plateforme de plongée. Crédit : Expéditions OceanGate

Le sous-marin Titan est un navire de classe Cyclops expressément conçu pour effectuer des explorations en dessous de 500 mètres de profondeur. Il mesure 6,7 mètres de long (la longueur d’une camionnette), 2,80 mètres de large et 2,50 mètres de haut. Il est équipé d’un système d’éclairage extérieur très puissant (4000 lumens), d’un sonar Teledyne 2D, d’un scanner laser 2G Robotics et de plusieurs caméras à très haute résolution. Il peut accueillir un équipage de cinq personnes, dont le pilote, en l’occurrence le célèbre aventurier Paul-Henry Nargeolet. L’homme a fait des dizaines d’expéditions autour de l’épave du Titanic et a également participé aux missions les plus récentes et passionnantes, comme celles qui ont permis de résoudre un mystère lié au paquebot qui durait depuis plus de 27 ans et pour capturer les plus belles et incroyables caractéristiques du navire qui a coulé en 1912. L’une des caractéristiques les plus importantes du Titan est son autonomie, qui varie de 70 à 96 heures pour l’oxygène et le carburant. Cela indique que les personnes à bord pourraient survivre jusqu’à environ midi le jeudi 22 juin.

Le submersible, qui peut plonger jusqu’à 4 000 mètres de profondeur, est fait de fibre de carbone et de titane et pèse un peu plus de 10 tonnes. Il peut supporter une charge d’environ 700 kilogrammes. L’une des caractéristiques les plus intéressantes du Titan est la technologie propriétaire d’OceanGate Expeditions appelée « Real Time Hull Health Monitoring (RTM) », un système de surveillance en temps réel de l’intégrité de la coque. En termes simples, comme l’explique la société, le sous-marin dispose d’une série de capteurs acoustiques et de jauges de contrainte stratégiquement placés pour analyser en permanence les conditions du navire. Ils surveillent les changements de pression au fur et à mesure que le sous-marin plonge et évaluent avec précision l’intégrité de l’ensemble de la structure. « Ce système de surveillance de l’état embarqué fournit au pilote une détection d’alerte précoce en laissant suffisamment de temps pour arrêter la descente et revenir à la surface en toute sécurité », souligne OceanGate. En cas de flottabilité et de problèmes similaires avec la coque, l’équipage aurait donc été rapidement averti.

Le sous-marin Titan et sa plateforme de lancement et de récupération. Crédit : Expéditions OceanGate

Naturellement, un événement soudain ne peut être exclu – comme une collision avec l’épave du Titanic – ou un problème avec le système de propulsion, basé sur quatre propulseurs électriques Innerspace 1002 (deux verticaux et deux horizontaux) conçus par Innerspace Corporation, une société avec des décennies d’expérience qui produit parmi les moteurs sous-marins les plus avancés au monde. Le sous-marin Titan est également accompagné d’une plate-forme intégrée de lancement et de récupération, dotée d’un système de flottabilité breveté. Il n’a pas besoin du support d’un gros navire pour fonctionner grâce à cette structure de support qui le ramène à la surface dans les 2 minutes après l’accostage.

Des opérations de sauvetage ont lieu avec des sous-marins et des avions ; en fait, le Titan a peut-être fait surface et l’équipage peut ne pas être en mesure de communiquer sa position pour une raison quelconque (bien que des téléphones satellites soient très probablement à bord), compte tenu des emplacements éloignés pour lesquels il est conçu. Le sous-marin a perdu le contact avec le navire Polar Prince (qui le surveillait) moins de 2 heures après la plongée, alors qu’il se trouvait exactement au-dessus de l’épave du Titanic. Il envoyait un signal toutes les 15 minutes. La zone dans laquelle le navire est porté disparu est vaste et complexe, comme en témoignent la Garde côtière américaine et la Marine canadienne, qui mènent conjointement des opérations de sauvetage. L’un des principaux problèmes réside précisément dans la profondeur du gouffre dans lequel se trouve le Titanic. Si le Titan reposait sur le fond marin, la récupération ne pourrait être possible que grâce à des sous-marins télécommandés, étant donné que les militaires américains n’opèrent pas jusqu’à 3 800 mètres de profondeur, comme le rapporte le Mirror.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :