Meizu et Polestar travailleront ensemble sur un système d’infodivertissement automobile

Geely, un constructeur automobile chinois, a acquis Meizu après des séries de négociations. L’acquisition a été entièrement conclue plus tôt cette année, et certains changements sont attendus prochainement. Alors que Geely pourrait bénéficier du nom de Meizu sur la scène des smartphones, nous nous attendons également à ce que Meizu présente des logiciels intéressants sur les voitures Geely et d’autres véhicules. Désormais, Polestar et Meizu ont annoncé une coentreprise. L’objectif est de renforcer la position de Polestar sur le marché chinois. Il n’y a toujours pas de nom pour la coentreprise, mais Polestar détiendra 49 % de la participation, tandis que Meizu contrôlera les 51 % restants. Meizu sera également chargé de fournir un financement futur au-delà du capital initial de Polestar et Meizu.

Meizu et Polestar travailleront à l’amélioration de Flyme Auto

Le partenariat est centré sur le logiciel Flyme Auto de Meizu pour les voitures. Polestar doit proposer un logiciel décent avec des fonctionnalités personnalisées pour les clients locaux. Les deux sociétés travailleront ensemble pour améliorer le logiciel et offrir une intégration approfondie avec les appareils mobiles. Ceux-ci incluent des applications uniques, des fonctionnalités de divertissement, des services de streaming, etc. Polestar enverra environ 130 de ses employés dans la nouvelle société en Chine pour travailler avec Meizu sur Flyme Auto. Il fonctionnera également sur la RA, les appareils mobiles et d’autres produits liés à l’écosystème. Polestar déclare qu’il s’appuie toujours sur un partenariat avec Google et continuera d’utiliser Android Auto pour les véhicules vendus en dehors de la Chine.

Il convient de noter que Meizu appartient actuellement au président de Geely, Li Shufu. il est également l’un des plus grands investisseurs de Polestar et contrôle son principal actionnaire, Volvo Cars. Ainsi, ce partenariat entre Meizu et Polestar ne semble pas être un simple hasard. Il a le potentiel d’apporter encore plus de revenus aux investisseurs derrière les deux sociétés. Nous sommes curieux de voir ce qu’il adviendra de l’avenir de Flyme Auto. Espérons que nous verrons un système d’exploitation supplémentaire pour concurrencer les offres Android Auto et Carplay. Malheureusement, il est difficile de déterminer si ce système quittera la Chine ou non.

Pour ceux qui ne le savent pas, Polestar est une marque automobile suédoise créée en 1996 par le partenaire de Volvo Car. Elle a été acquise en 2015 par Volvo, elle-même acquise par Geely en 2010. Son siège social se trouve à Torslanda, près de Göteborg, en Suède. Les véhicules sont produits en Chine.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine