Les mises à jour du BIOS Asus, Gigabyte et Asrock ajoutent le prise en charge des prochains processeurs Intel de 14e génération

Quelque chose à espérer : des rumeurs récentes suggèrent qu’une nouvelle gamme de processeurs de bureau Intel arrivera plus tard cette année. Bien que la société n’ait rien confirmé officiellement au-delà des processeurs d’ordinateurs portables, les récentes mises à jour du BIOS de trois fabricants de cartes mères – Asus, Asrock et Gigabyte – font allusion aux processeurs de nouvelle génération, ce qui, à toutes fins pratiques, revient à confirmer que l’actualisation du processeur arrive.

Ces nouvelles mises à jour du BIOS font référence à des processeurs de bureau Intel non annoncés, préparant les utilisateurs à mettre à niveau leurs processeurs sans avoir à remplacer leurs cartes mères.

Les mises à jour du BIOS ont commencé à apparaître pour les cartes mères Gigabyte B660, B760 et Z790 entre fin mai et début juin, mentionnant le prise en charge des futurs processeurs Intel sans les nommer. Des mises à jour avec des titres similaires sont apparues pour les modèles Asrock B760 et Asus Z790 la semaine dernière. MSI n’a pas encore emboîté le pas.

Le déploiement du patch semble quelque peu inégal, car de nombreuses cartes mères Gigabyte Z790 et Asrock Z760 ne l’ont pas encore reçu. Les propriétaires de cartes mères Asus, Asrock ou Gigabyte prenant en charge les sockets LGA1700 et qui envisagent de mettre à niveau leurs processeurs doivent vérifier régulièrement les nouvelles versions du BIOS. De plus, les notes de mise à jour Asus et Asrock recommandent la mise à jour vers la dernière version d’Intel Management Engine.

Les nouveaux processeurs en question ne pourraient être que le rafraîchissement supposé de la série Raptor Lake de 13e génération, qu’Intel est censée qualifier de série Core de 14e génération. Un leaker fiable suggère que les nouveaux processeurs déverrouillés arriveront en octobre, suivis des versions non-K avant la fin de 2023.

La plupart des processeurs Raptor Lake de 14e génération devraient comporter plus de cœurs que leurs homologues de 13e génération. Bien que la mise à niveau ne soit peut-être pas révolutionnaire, les mises à jour du BIOS confirment que les propriétaires de processeurs Alder Lake et Raptor Lake auront le choix entre de nouvelles options, sans avoir à remplacer leurs cartes mères.

Cependant, ces puces actualisées peuvent être la dernière série à prendre en charge le socket LGA1700. Les informations actuelles suggèrent que les processeurs Arrow Lake suivants passeront au socket LGA1851 lors de leur sortie fin 2024 ou début 2025.

Pendant ce temps, Intel a récemment confirmé le lancement des processeurs mobiles Meteor Lake plus tard cette année. Ceux-ci comporteront un nouveau schéma de marque pour remplacer les étiquettes Core i3, i5, i7 et i9 vieilles de 15 ans. Meteor Lake introduira deux niveaux de processeurs : Intel Core et Intel Core Ultra, chacun avec 3, 5, 7 et 9 déclinaisons.

