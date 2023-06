La tendance surprenante : plus d’utilisateurs d’Android passent à l’iPhone que l’inverse

Le fait que nous ayons deux principaux systèmes d’exploitation pour smartphones dessine automatiquement la ligne de bataille. La rivalité féroce entre Android et iOS devient intéressante chaque année. Bien qu’il soit peu probable que tous les utilisateurs passent à une seule plate-forme, le passage d’une plate-forme à l’autre est toujours en cours. Bien sûr, de nombreux utilisateurs d’Apple passent du côté Android. Cependant, le contraire est également vrai. En termes simples, le nombre d’utilisateurs d’Android qui passent à Android semble être supérieur à celui des utilisateurs d’iOS qui passent à Android.

Les données sont basées sur une enquête menée par le CIRP. Les chercheurs ont publié une analyse similaire le mois dernier, qui a également montré une tendance similaire à celle que nous avons aujourd’hui. Les résultats du mois dernier ont montré que le nombre d’utilisateurs d’Android qui passaient à l’iPhone était au plus haut depuis 5 ans. Ce rapport semblait un peu biaisé car il n’incluait pas le pourcentage d’utilisateurs iOS qui passaient à Android.

Le nouveau rapport corrige ce problème en incluant le nombre d’utilisateurs iOS qui passent à Android. Cependant, la tendance reste inchangée. Les données montrent qu’iOS a toujours le dessus pour convertir les utilisateurs d’Android en utilisateurs d’iPhone.

Plus d’utilisateurs d’Android passant à l’iPhone, qui est CIRP ?

Tout d’abord, CIRP indique Consumer Intelligence Research Partners. Il s’agit d’une société d’études de marché spécialisée dans les informations et l’analyse du comportement, des tendances et des préférences des consommateurs aux États-Unis. L’organisation mène généralement des enquêtes pour recueillir des données sur des sujets tels que l’électronique grand public, les appareils mobiles, le commerce électronique et bien d’autres.

Leurs conclusions et leurs retours sont très utiles à de nombreuses entreprises et entreprises. En effet, ils se basent sur ces retours pour prendre des décisions éclairées et comprendre le comportement du marché du marché de consommation. Ces retours aident à mettre en évidence les préférences des consommateurs, les habitudes d’achat et le paysage global de l’industrie de la consommation.

Android VS iPhone, analyse détaillée du Switch

Le CIRP a nommé ces résultats « Apple vers Android et Android vers Apple – Les personnes changent-ils vraiment? » Selon les données, 15 % des nouveaux utilisateurs d’iPhone étaient venus d’Android entre mars 2022 et mars 2023. Le nouveau rapport a également montré des résultats similaires. Il montre que 14 % des nouveaux clients d’iPhone sont venus d’Android aux États-Unis au cours des 12 derniers mois.

Cela n’indique pas nécessairement qu’Apple ne perd pas non plus de clients au profit d’Android. Le rapport montre que 4 % des nouveaux utilisateurs d’Android ont également migré depuis la plate-forme iOS. Ce pourcentage est loin de celui d’Apple si vous faites le calcul. Il montre clairement une différence de pourcentage de 10 % pour Apple par rapport à Android aux États-Unis.

Fidélisation client Android VS iPhone

Les données montrent que les deux plates-formes ont une fidélité client très élevée. Cependant, Apple se démarque également un peu dans cette catégorie. Selon les données, 94% des utilisateurs d’iPhone sont susceptibles de s’en tenir à la plate-forme. D’autre part, 91 % des utilisateurs d’Android étaient également susceptibles de s’en tenir à Android. Cela fait une différence de 3% en faveur d’Apple même si les deux ont obtenu des pourcentages plus élevés.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine