ZTE Nubia Neovision Glass est maintenant disponible à la vente

Lors du MWC 2023, ZTE nous a surpris en annonçant son ZTE Nubia Neovision Glass. Il s’agissait de l’entrée spectaculaire de l’entreprise sur le marché du segment AR/VR Smart Glass. Aujourd’hui, nous apportons des nouvelles qui confirment que cet appareil va au-delà d’un simple concept. Il est disponible en vente libre dans toute l’UE, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et en Afrique du Sud. L’écran monté sur la tête est fourni avec un panneau micro-OLED qui produit une résolution de 1080p par œil, l’écran virtuel étant évolutif jusqu’à 120 pouces.

ZTE Nubia Neovision Glass maintenant disponible pour le public

Selon la firme, le ZTE Nubia Neovision Glass offre 1 800 nits de luminosité et offre un champ de vision de 43º. Il a 3500 pixels par pouce. Il existe également un ajustement de la myopie de 0 à 500º. Le casque ne pèse que 79 grammes pour éviter votre inconfort lors de son utilisation. L’appareil prend en charge les tablettes, les ordinateurs portables, la PS5, la Xbox, la Switch et les drones. L’appareil est plug-and-play et peut être utilisé sans aucune opération supplémentaire. Les téléphones sans port DP approprié peuvent être connectés et utilisés via un boîtier de projection.

Il bénéficie également d’un support audio haute résolution via ses haut-parleurs omnidirectionnels placés sur les tiges. Le taux d’échantillonnage du verre est de 44,1 kHz avec une profondeur de bits de plus de 16 bits. Au final, il réalise une expérience sonore sans perte. Il promet une expérience immersive aux utilisateurs avec de meilleurs effets sonores. En plus de cela, les utilisateurs peuvent partager leurs espaces privés en exclusivité. L’appareil offre un grand écran virtuel qui peut être appliqué à une variété de scénarios, y compris un théâtre mobile personnel, un centre de jeu mobile, un assistant de bureau et d’autres scénarios d’application riches.

En termes de design, le Nubia Neovision Glass est fourni avec des lentilles magnétiques élégantes et sans cadre. C’est assez similaire aux lunettes de soleil standard. Ce n’est pas un produit encombrant et le design semble naturel. Tout en utilisant le gadget, vous apprécierez toujours le look de quelque chose qui a du style.

Le Neovision Glass ne coûte « que » 529 $, ce qui est un prix décent pour les passionnés qui souhaitent expérimenter cette technologie. L’appareil est disponible auprès de ZTE via les régions de l’UE, du Royaume-Unis, du Moyen-Orient, de l’Asie-Pacifique et de l’Afrique du Sud.

