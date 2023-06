Enfin : deux innovations tant attendues d’iPadOS 17 !

Les récentes annonces d’Apple concernant le Vision Pro et iOS 17 ont attiré beaucoup d’attention. Mais il est important de se rappeler que les iPads sont encore largement utilisés et n’ont pas été oubliés. En fait, iPadOS 17 introduit également de nouvelles fonctionnalités intéressantes qui sont particulièrement pertinentes pour les étudiants, qui constituent une grande partie des utilisateurs d’iPad. Deux des innovations les plus attendues d’iPadOS 17 sont les mises à jour de Stage Manager et les widgets interactifs de l’écran d’accueil.

iPadOS 17 dévoile des innovations passionnantes : multitâche amélioré et widgets interactifs

L’année dernière, Apple a présenté Stage Manager comme une nouvelle façon d’effectuer plusieurs tâches à la fois sur iPadOS 16 et macOS Ventura. Avec Stage Manager, les utilisateurs peuvent travailler sur plusieurs applications à la fois, en passant de l’une à l’autre de manière transparente. Les utilisateurs peuvent également créer des vues fractionnées avec deux applications côte à côte. Ou utilisez le glissement pour accéder rapidement à une autre application.

Avec iPadOS 17, Stage Manager s’améliore encore. Le plus grand changement est que les utilisateurs ont désormais plus de liberté lors de l’organisation et du redimensionnement des fenêtres. Avec plus de flexibilité pour les fenêtres qui se chevauchent. De plus, les utilisateurs peuvent cliquer sur les icônes d’application tout en maintenant la touche Maj enfoncée pour ajouter instantanément des fenêtres à leur espace de travail. Ces modifications font de Stage Manager une fonctionnalité beaucoup plus utile que davantage de personnes peuvent désormais décider d’utiliser.

Pour les étudiants, Stage Manager peut être particulièrement utile lorsqu’ils travaillent sur plusieurs devoirs à la fois. Ils peuvent facilement référencer des documents de recherche tout en rédigeant des articles ou garder un œil sur leur courrier électronique pendant leurs études. Avec la flexibilité supplémentaire, les étudiants peuvent travailler plus efficacement.

La deuxième innovation majeure d’iPadOS 17 concerne les widgets interactifs de l’écran d’accueil. Alors que les widgets ont été introduits sur l’iPad avec iPadOS 15 il y a deux ans, ils deviendront encore plus fonctionnels avec la nouvelle mise à jour. Les widgets sont essentiellement de petites applications interactives qui peuvent afficher des informations ou fournir un accès rapide aux fonctionnalités sans avoir à ouvrir l’application complète.

Avec iPadOS 17, les utilisateurs pourront opérer sur des widgets sans ouvrir l’application correspondante. Faciliter l’exécution d’activités telles que jouer de la musique ou consulter leur liste de tâches. Ces widgets peuvent même être ajoutés à l’écran de verrouillage, rendant les tâches quotidiennes encore plus accessibles.

iPadOS 17 : nouvelles fonctionnalités pour les étudiants et les professionnels

Pour les étudiants, cela indique qu’ils peuvent suivre leurs horaires, devoirs et délais directement depuis l’écran d’accueil. Ils peuvent également accéder rapidement à leurs listes de lecture d’étude préférées ou à leurs documents de référence sans avoir à naviguer dans plusieurs applications. Cela peut faire gagner du temps et aider les étudiants à rester organisés et à maîtriser leur travail.

Bien sûr, ces nouvelles fonctionnalités d’iPadOS 17 ne sont que la pointe de l’iceberg. Apple a apporté de nombreuses autres améliorations au système d’exploitation de l’iPad. Y compris les modifications apportées à l’application Notes, les nouveaux raccourcis clavier, etc. Ces mises à jour sont conçues pour faire de l’iPad un appareil encore plus puissant et polyvalent pour les étudiants et les professionnels.

Par exemple, l’application Notes mise à jour inclut désormais une fonctionnalité Quick Note qui permet aux utilisateurs de prendre des notes depuis n’importe où sur leur iPad. Les utilisateurs peuvent également organiser facilement leurs notes avec de nouvelles balises et catégories. Cela peut être particulièrement utile pour les étudiants qui ont besoin de prendre des notes pendant les cours ou pendant leurs études.

De plus, iPadOS 17 inclut de nouveaux raccourcis clavier qui facilitent la navigation et l’exécution de tâches sur l’iPad. Par exemple, les utilisateurs peuvent désormais utiliser le raccourci Commande + Espace pour ouvrir rapidement la recherche Spotlight. Ou le raccourci Commande + Tab pour basculer entre les applications.

Avec ces nouvelles fonctionnalités et améliorations, l’iPad continue d’être le premier choix pour les étudiants et les professionnels. Sa polyvalence, sa portabilité et sa facilité d’utilisation en font un appareil idéal pour travailler en déplacement, prendre des notes en classe ou simplement rester organisé.

