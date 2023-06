Chaque semaine, nous inhalons 5 grammes de plastique, soit autant qu’une carte de crédit : les risques

Une nouvelle étude a montré que chaque semaine nous respirons jusqu’à 5 microgrammes de microplastiques, soit le montant d’une carte de crédit. En un an, ils pèsent 240 grammes, soit autant qu’un grand plat de pâtes. Les experts s’inquiètent des conséquences sanitaires.

Chaque semaine, nous inhalons autant de plastique que sur une carte de crédit. Pour quantifier le problème, sachez simplement qu’une carte de crédit (ou de débit) typique pèse environ 5 grammes. Cela indique que nous pouvons inhaler jusqu’à 20 grammes de plastique en un mois et 240 grammes chaque année, soit celui contenu dans une assiette de pâtes. La faute aux fameux microplastiques, tous fragments de plastique dont les dimensions sont comprises entre 50 micromètres et 5 millimètres (ceux de moins de 100 nanomètres sont plutôt appelés nanoplastiques). Notre planète est littéralement imbibée de ces minuscules fragments de plastique, issus des détritus, des débris et des procédés de fabrication des matériaux polymères (notamment des tissus synthétiques). Les microplastiques ont été trouvés partout : dans l’air, dans l’eau et dans les endroits les plus reculés de la Terre, des plus hauts sommets aux abysses les plus profonds. Pas étonnant que nous l’inhalions et le mangions constamment.

Des recherches antérieures du WWF et de l’Université de Newcastle avaient révélé que nous ingérons 5 grammes de plastique chaque semaine, ce qui, ajouté à ceux inhalés révélés par la nouvelle étude, représente un demi-kilogramme de plastique par an qui se retrouve dans notre corps. À la lumière de ces données, il n’est pas surprenant que des microplastiques aient été trouvés en grande quantité dans des échantillons de tissus et d’organes humains, tels que le placenta, le sang, le foie, la rate, les reins et évidemment les poumons. La nouvelle étude s’est concentrée précisément sur les voies respiratoires, qui ont calculé, grâce à un modèle de dynamique des fluides, la quantité de microplastique qui se retrouve dans le corps lorsque nous respirons. Les chercheurs ont calculé que chaque heure, nous inhalons 16,2 morceaux de fragments de plastique, ce qui représente jusqu’à 5 grammes par semaine et 240 grammes par an. Cela a été déterminé par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Université de technologie de Sydney (Australie), qui ont collaboré étroitement avec des collègues de l’École d’ingénierie, de conception et d’environnement bâti de l’Université Western Sydney, de la Faculté d’ingénierie de l’Université d’Urmia (Iran ), Comilla University (Bangladesh) et d’autres instituts.

Les scientifiques, coordonnés par le professeur Mohammad S. Islam, professeur au département de génie mécanique et mécatronique de l’université australienne, sont parvenus à leurs conclusions après avoir exposé un modèle des voies respiratoires humaines à des microplastiques de différentes formes et tailles, ainsi qu’en lent et conditions de respiration rapide. En ce qui concerne les formes, des particules sphériques, tétraédriques et cylindriques ont été utilisées, tandis que les dimensions variaient de 1,6 à 5,56 microns. Grâce à une simulation de dynamique des fluides, les chercheurs ont découvert que les microplastiques avaient tendance à s’accumuler dans la cavité nasale, l’oropharynx et l’arrière de la gorge. « La forme anatomique hautement asymétrique et compliquée des voies respiratoires et le comportement d’écoulement complexe dans la cavité nasale et l’oropharynx font dévier les microplastiques de la ligne d’écoulement et se déposent dans ces zones », a déclaré le professeur Islam dans un communiqué de presse. « La vitesse d’écoulement, l’inertie des particules et l’anatomie asymétrique affectent le dépôt global et augmentent la concentration de dépôt dans les cavités nasales et la zone de l’oropharynx », a commenté l’expert, ajoutant que plus le débit de respiration était élevé et plus les dimensions étaient élevées. des microplastiques déposés.

À ce jour, nous ne savons pas avec certitude quels risques pour la santé les microplastiques peuvent poser, mais les chercheurs soupçonnent principalement une inflammation et des problèmes liés au développement et à la reproduction. De plus, il ne faut pas oublier que les microplastiques peuvent agir comme de véritables navettes de transport pour les agents pathogènes tels que les virus, les bactéries et les molécules toxiques, comme les fameux retardateurs de flamme comme les PFAS et autres composés chimiques nocifs. « Des millions de tonnes de ces particules microplastiques ont été trouvées dans l’eau, l’air et le sol. La production mondiale de microplastiques est en hausse et la densité de microplastiques dans l’air augmente considérablement. Pour la première fois, en 2022, des études ont trouvé des microplastiques profondément dans les voies respiratoires humaines, ce qui soulève des inquiétudes quant aux risques graves pour la santé respiratoire », a déclaré le professeur Islam.

La pollution plastique est considérée comme l’une des principales urgences mondiales, en raison de son impact catastrophique sur les écosystèmes et la faune, notamment marine. Mais les effets potentiels sur notre santé à long terme ne doivent pas être sous-estimés. La récente Journée mondiale de l’environnement, célébrée le 5 juin, était précisément consacrée à cet énorme problème. Les détails de la nouvelle recherche « Comment les microplastiques sont-ils transportés et déposés dans des voies respiratoires supérieures réalistes ? » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Physics of Fluid.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :