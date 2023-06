Comment se préinscrire à la bêta régionale de The Division Resurgence

Lors de l’événement Ubisoft Forward qui s’est tenu le 12 juin, nous avons vu un bon nombre de jeux annoncés. Parmi les nombreux jeux disponibles, nous avons pu voir l’annonce de The Division: Resurgence de Tom Clancy. Ce jeu est en phase de test depuis un bon moment. Cependant, pour rechercher des bugs et tester diverses choses, Ubisoft a maintenant commencé avec des tests bêta régionaux pour le jeu.

Oui, vous avez bien entendu. Un test bêta régional pour le nouveau jeu mobile The Division: Resurgence a été mis en ligne. Si vous avez manqué d’essayer le jeu auparavant, vous pouvez maintenant tout essayer facilement. Voici tout ce que vous devez savoir sur la bêta régionale.

La résurgence de la division – Bêta régionale

La nouvelle version bêta régionale de The Division : Resurgence a commencé le 13 juin 2023 et sera en ligne jusqu’au 25 juillet 2023. C’est la phase 1. Si vous avez manqué la première phase, vous pouvez toujours essayer de vous inscrire et avoir une chance pour rejoindre la deuxième phase de la bêta régionale qui se tiendra entre le 8 août 2023 et se terminera le 19 septembre 2023.

La résurgence de la division – Régions

Les nouveaux tests bêta du jeu seront disponibles dans un certain nombre de régions. Voici la liste des régions qui pourront profiter des tests bêta du jeu mobile The Division: Resurgence.

Australie Chili Danemark Finlande Pays-Bas Norvège France Suède

The Division Resurgence – Comment se préinscrire à la bêta régionale

La préinscription au jeu est simple et facile. Tout ce que vous avez à faire est de lancer l’App Store sur votre appareil respectif et de rechercher le jeu The Division: Resurgence. Une fois que vous avez repéré l’application, appuyez dessus, puis enfin, appuyez sur le bouton Pré-inscription. Si vous êtes sélectionné pour la préinscription, vous recevrez un e-mail avec le code du jeu pour télécharger le jeu sur votre appareil.

Cliquer sur ce lien pour vous inscrire à The Division: Resurgence sur les appareils iOS. Si votre région n’est pas sur la liste prise en charge, pas de problème. Vous pouvez simplement cliquez sur ce lien pour vous préinscrire au jeu sur le Google Play Store.

Récompenses de préinscription de The Division Resurgence

Lors de la pré-inscription au jeu, vous serez récompensé par certains objets qui seront immédiatement présents dans le jeu pour vous. Il y a certains jalons qui doivent être atteints afin d’atteindre afin de gagner encore plus de récompenses.

The Division : Appareils pris en charge par Resurgence

Maintenant, c’est un jeu mobile et il sera, comme vous vous en doutez, disponible sur les appareils Android et iOS. Jetons un coup d’œil à la liste des appareils pris en charge qui seront éligibles pour jouer à la version bêta régionale ainsi qu’au jeu officiel lorsqu’il obtiendra une version complète.

Appareils iOS pris en charge

iPad 10e génération

iPad 8e génération

iPad 9e génération

iPad Air 3e génération

iPad Air 4e génération

iPad Air 5e génération

iPad Mini 5e génération

iPad Mini 6e génération

iPad Pro 3e génération 11 pouces

iPad Pro 3e génération 12,9 pouces

iPad Pro 4e génération 11 pouces

iPad Pro 4e génération 12,9 pouces

iPad Pro 5ème génération 11 pouces

iPad Pro 5e génération 12,9 pouces

iPad Pro 6e génération 11 pouces

iPad Pro 6e génération 12,9 pouces

iPhone SE 3

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone11

iPhone11 Pro

iPhone11 Pro Max

iPhone12

iPhone12 Mini

iPhone12 Pro

iPhone12 Pro Max

iPhone13

iPhone13 Mini

iPhone13 Pro

iPhone13 Pro Max

iPhone14

iPhone14 Plus

iPhone14 Pro

iPhone14 Pro Max

Appareils Android pris en charge

Téléphone Asus ROG 3

Asus ROG Téléphone 5s Pro

Asus ROG Téléphone 6

Asus ROG Téléphone 6 Pro

Téléphone Asus ROG 6D

Asus ROG Téléphone 6D Ultime

Asus Zenfone 6 ZS630KL

Asus Zenfone 7 Pro

Asus Zenfone 8

Asus Zenfone 8 Flip

Asus Zenfone 9

G V40 ThinQ

GooglePixel 4a

GooglePixel 5

GooglePixel 5

GooglePixel 5a 5G

GooglePixel 6

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 7 Pro

Honor 70 Pro

HONOR 80

HONOR V40 5G

Huawei Honor 20 Pro

Huawei Honor 30

Huawei Honor 30 Lite

Huawei Honor 30 Pro

Huawei Honor 30 Pro Plus

Huawei Honor 50 SE

Huawei Honor 60 Pro

Huawei Honor 70

Huawei Honor 9X Pro

Huawei Honor Jouer 4 Pro

Huawei Honor View 20

Huawei Honor Voir 30

Huawei Honor View 30 Pro

Huawei Honor X10 Max

Huawei Compagnon 20

Huawei Compagnon 20 Pro

Huawei Compagnon 20 X

Huawei Compagnon 30

Huawei Compagnon 30 Pro

Huawei Compagnon 40

Huawei Compagnon 40 Pro

Huawei Compagnon 40 Pro Plus

Huawei Compagnon X

Huawei Mate Xs

Huawei Nova 10 Pro

Huawei Nova 5

Huawei Nova 5 Pro

Huawei Nova 5i Pro

Huawei Nova 5T

Huawei Nova 5z

Huawei Nova 6

Huawei Nova 6 SE

Huawei Nova 7

Huawei Nova 7 Pro

Huawei Nova 7i

Huawei Nova 8

Huawei Nova 8 Pro

Huawei Nova 8 SE

HuaweiP30

Huawei P30 Pro

Huawei P40

Huawei P40 Lite

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro Plus

Infinix Chaud 20 5G

Infinix Note 12 Pro 5G

Infinix Zéro 2023

Infinix Zéro 5G

Infinix Zéro Ultra

IQOO 9

IQOO 9 SE

IQOO Néo 6

IQOO Neo 6 SE

IQOO Néo 7

IQOO Z1

Lenovo Légion Y70

Lenovo Légion Y90

Velours LG

Meizu 16s Pro

Meizu 17

Motorola Bord (2021)

Motorola Bord (2022)

Motorola Edge 20

Motorola Edge 30

Motorola Edge 30 Fusion

Motorola Edge 30 Neo

Motorola Moto G 5G

Motorola Moto G Puissance 5G

Motorola Moto G200

Motorola Moto G40 Fusion

Motorola Moto G60

Motorola Moto G73

Motorola Moto G82 5G

Motorola Moto G9 Plus

Motorola Moto S30 Pro

Motorola Moto X30 Pro

Nokia G60

Nokia X30

OnePlus 10 Pro

OnePlus 6

OnePlus 6T,

OnePlus 7

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7T

OnePlus 7T Pro

OnePlus 8 Pro

OnePlus Nord

OnePlus Nord 2 5G

OnePlus Nord 2T

OnePlus NordCE 2 5G

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

OnePlus NordCE 5G

OnePlus Nord N10

OnePlus Nord N300

Oppo A53s 5G

Oppo A57

Oppo A94 5G

Oppo A95 5G

Oppo Ace 2

Oppo F19 Pro Plus 5G

Oppo Find N

Oppo Find X2 Neo

Oppo Find X2 Pro

Oppo Find X3

Oppo Find X3 Neo

Oppo Find X3 Pro

Oppo Find X5 Lite

Oppo Find X5 Pro

Oppo K10 5G

Oppo K5

Oppo realme GT 5G

Oppo realme GT2 Pro

Oppo realme GT2,

Oppo realme Q3

Oppo realme X2 Pro

Oppo realme X3

Oppo realme X3 SuperZoom

Oppo realme X50

Oppo Reno 2

Oppo Reno3 Pro

Oppo Reno 5 4G

Oppo Reno 5 5G

Oppo Reno 5 Pro 5G

Oppo Reno 6

Oppo Reno 6 5G

Oppo Reno 6 Pro 5G

Oppo Reno 6Z,

Oppo Reno 7 5G

Oppo Reno 8

Oppo Reno 8 Pro Plus

Oppo Reno Ace

Oppo Reno3 5G

Oppo Reno3 5G

Oppo Reno5 Pro 5G

Oppo Reno8 Pro

realme 10 Pro

realme 6 Pro

realme 7 5G

realme 7 Pro

realme 8 5G

realme 8 Pro

realme 8s 5G

realme 9 Édition Vitesse 5G

realme 9 Pro

realme 9 Pro Plus

Maître de l’explorateur realme GT

realme GT Édition Maître

realme GT Néo

realme GT Néo 2

realme GT Neo 2T

realme GT Neo 5 SE

realme Narzo 30 5G

realme Narzo 30 Pro 5G

realme Narzo 50 Pro

realme Q2

realme Q2 Pro

realme Q3 Pro

realme Q3s

realme V155

realme V3

realme V5

realme X2

realme X50 Pro

realme X7

realme X7 Max

realme X7 Pro

realme X7 Pro

Redmi K50 Pro

SamsungGalaxy A22 5G

Samsung Galaxy A32 5G

Samsung Galaxy A33 5G

Samsung Galaxy A33 5G

SamsungGalaxy A51 5G

SamsungGalaxy A52

SamsungGalaxy A52 5G

SamsungGalaxy A53 5G

SamsungGalaxy A53 5G

SamsungGalaxy A54 5G

Galaxy A71

SamsungGalaxy A71 5G

SamsungGalaxy A72

SamsungGalaxy A80

SamsungGalaxy A90

Samsung Galaxy F52 5G

Samsung Galaxy Fold

SamsungGalaxy M14

SamsungGalaxy M23

Samsung Galaxy M32 5G

Samsung Galaxy M33 5G

Samsung Galaxy M33 5G

Samsung Galaxy M42 5G

SamsungGalaxy M51

SamsungGalaxy M53

SamsungGalaxy M54

Samsung Galaxy M62 (F62)

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Note 9

Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S10 Plus

SamsungGalaxy S10e

Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S20 Plus

Samsung Galaxy S20 Ultra

Galaxy S21

Samsung Galaxy S21 Plus

Samsung Galaxy S21 Ultra

Galaxy S22

Samsung Galaxy S22 Plus

Samsung Galaxy S22 Ultra

Galaxy S9

Samsung Galaxy S9 Plus

Samsung Galaxy Z Fold 2

Sony Xperia 1

Sony Xperia 10 III

Sony Xperia 10 IV

Sony Xperia 5

Sony Xperia Pro-I

Sony Xperia XZ2 Compact

Sony Xperia XZ3

Vivo IQOO Z3

Vivo NEX 3

Vivo S10

Vivo S15e

Vivo S16e

Vivo T1 5G

Vivo T1 Pro

Vivo T2x

Vivo V20

Vivo V20 2021

Vivo V20 Pro

Vivo V21e 5G

Vivo V23 5G

Vivo V23 Pro

Vive V25

Vivo V25 Pro

Vive V27

Vivo V27 Pro

Vivo X Fold

Vivo X30

Vivo X30 Pro

Vivo X50

Vivo X50 Pro

Vivo X51

Vivo X60

Vivo X60 Pro

Vivo X60 Pro (Chine)

Vivo X60s

Vivo X70

Vivo X70Pro

Vivo X70Pro

Vivo X70 Pro Plus

Vivo X80 Pro

Vivo X90Pro

Vivo X90Pro+

Vivo Y72 5G

Vivo Z6

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11i

Xiaomi 11T

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12 Lite NE

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi requin noir 2 Pro

Xiaomi requin noir 3S

Xiaomi requin noir 4 Pro

Xiaomi requin noir 5

Xiaomi requin noir 5 Pro

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Mi 10i

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix Alpha

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mix 4

Xiaomi Poco M2 Pro

Xiaomi Poco M3 Pro

Xiaomi Poco M4 5G

Xiaomi Poco M4 Pro 5G

Xiaomi Poco X2

Xiaomi Poco X3 GT

Xiaomi Poco X3 NFC

Xiaomi Poco X3 Pro

Xiaomi Poco X4 Pro 5G

Xiaomi Pocophone F1

Xiaomi Redmi 10X 5G

Xiaomi Redmi 10X Pro 5G

Xiaomi Redmi K20

Xiaomi Redmi K30

Xiaomi Redmi K30 Pro

Xiaomi Redmi K30 Ultra

Xiaomi Redmi K30 Ultra

Xiaomi Redmi K30S

Jeu Xiaomi Redmi K40

Xiaomi Redmi K40S

Xiaomi Redmi K60E

Xiaomi Redmi Remarque 10 5G

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus

Xiaomi Redmi Note 11E

Xiaomi Redmi Remarque 11S 5G

Xiaomi Redmi Remarque 11T 5G

Xiaomi Redmi Note 12 Édition Explorateur

Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus

Xiaomi Redmi Note 12 Turbo

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G

ZTE Nubia Rouge Magique 5G

ZTE Nubia Rouge Magique 6 Pro

ZTE Nubia Rouge Magique 6s Pro

ZTE Nubie Rouge Magique 7

ZTE Nubia Rouge Magique 7 Pro

ZTE Nubia Rouge Magique 7S

ZTE Nubia Rouge Magique 7S Pro

Si votre appareil ne figure pas dans la liste, vous pouvez toujours essayer le jeu pour vérifier s’il fonctionne ou non.

Réflexions finales

Une fois les deux phases de test bêta terminées, vous pouvez vous attendre à ce que le jeu sorte avant la fin de cette année. Attendez-vous à ce que le jeu sorte entre octobre et novembre 2023. Êtes-vous enthousiasmé par le jeu ? Si vous êtes quelqu’un qui a été sélectionné pour les tests bêta régionaux de ce jeu, n’hésitez pas à partager vos réflexions sur la façon dont le jeu est. Notez que si vous étiez déjà présent dans les programmes de test bêta précédents pour ce jeu, vous pourrez automatiquement rejoindre les programmes de test bêta de phase 1 et de phase 2.

