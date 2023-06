Transformez votre téléviseur Bravia en un centre de réunion virtuel avec l’application Google Zoom for TV

Les téléviseurs Sony Bravia seront les premiers à prendre en charge la nouvelle application Zoom for TV de Google Play. Nous savons que le travail à distance a diminué à mesure que les entreprises attirent les employés au bureau. Mais il y a encore beaucoup de personnes qui travaillent à domicile ou de manière hybride. On suppose donc qu’ils ont encore besoin d’avoir des téléviseurs pour participer à des réunions virtuelles depuis leur salon. Cela vient après qu’Apple a déclaré lors de la WWDC 2023 que FaceTime arriverait sur Apple TV (via des iPhones montés) plus tard cette année.

Ce que vous devez faire pour obtenir le zoom sur les téléviseurs Sony Bravia

Étant donné que les téléviseurs Bravia n’ont pas de caméras intégrées, vous devrez acheter une Bravia Cam pour terminer la configuration. L’accessoire de 200 $ peut modifier les paramètres de son et d’image en fonction de votre position et de la distance par rapport au téléviseur. De plus, cela peut faciliter les appels de zoom. Il vous permet également de contrôler votre téléviseur avec des gestes de la main plutôt qu’avec la télécommande, active une alarme de proximité si les enfants sont assis trop près de l’écran et améliore l’expérience utilisateur globale.

Selon Sony, l’application Zoom for TV sera disponible pour les téléviseurs Bravia « d’ici le début de l’été ». « Ce partenariat permettra à nos clients de profiter d’une communication vidéo plus réaliste sur un grand écran dans le salon, leur permettant d’être plus connectés aux personnes qui leur sont chères, qu’ils travaillent à domicile, étudient à distance ou simplement rattrapent des amis. et sa famille », a déclaré Shusuke Tomonaga, responsable de la conception des produits Bravia au sein de l’entreprise.

L’ajout de Zoom aux téléviseurs Bravia permet à Sony de répondre aux besoins changeants des utilisateurs dans une ère post-pandémique. Le travail et l’apprentissage à distance sont devenus plus vitaux. Ainsi, la commodité d’assister à des réunions et de se connecter avec des êtres chers sur un grand écran apporte un engagement et une facilité accrus. Sony continue de créer des produits qui répondent à l’évolution des besoins des utilisateurs, en promouvant la connectivité et une communication transparente.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine