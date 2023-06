L’introduction d’Apple Vision Pro est désormais la vidéo la plus regardée sur YouTube

Il est indéniable qu’Apple Vision Pro était la star de l’événement WWDC 2023. Son introduction a fait parler l’ensemble de l’industrie technologique de la façon dont Apple a redéfini l’espace de réalité mixte. Et ce n’est pas seulement perceptible sur les plateformes de médias sociaux. Son importance est évidente même sur YouTube.

« Présentation d’Apple Vision Pro. L’ère de l’informatique spatiale est arrivée. C’est la déclaration qu’Apple a utilisée pour présenter son casque de réalité mixte sur YouTube. Et la vidéo est devenue tellement tendance qu’elle est devenue la vidéo la plus regardée sur YouTube. Oui, il a recueilli plus de 50 millions de vues en seulement 11 jours !

Qu’est-ce que la vidéo d’introduction d’Apple Vision Pro

Apple a fait un excellent travail en présentant son tout nouveau Vision Pro sur YouTube. Si vous n’avez pas eu l’occasion de la regarder, la vidéo explique essentiellement en quoi consiste le casque de réalité mixte.

Comme l’explique Apple, le casque vous mettra dans le monde réel, pas dans un environnement virtuel. La vidéo va également en profondeur en vous donnant un aperçu du visionOS et de la façon dont il gère les applications 2D flottantes. Il vous donne même des informations sur le fonctionnement du nouveau paradigme d’entrée.

Apple a terminé la vidéo d’introduction en vantant le hardware du Vision Pro. Il mentionne le design en aluminium et en verre fourni avec le casque. Par ailleurs, il met l’accent sur les écrans micro-OLED haute densité.

Une chose que vous devez noter est qu’Apple supprime souvent ses anciennes vidéos. Donc, si vous n’avez pas encore regardé la vidéo, vous devriez la regarder. Il vous donnera une bonne idée de toutes les avancées réalisées par Apple dans l’informatique spatiale avec sa Vision Pro.

Et au cas où vous l’auriez manqué, Apple travaille également sur un modèle abordable. Cela indique que vous pourrez bientôt profiter de tout ce qu’Apple a à offrir avec son expérience de réalité mixte redéfinie.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine