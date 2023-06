Les expéditions de moniteurs LCD étaient encore laides au premier trimestre 2023, mais la reprise du marché est imminente

Vue d’ensemble : la baisse qui a affecté la plupart des marchés du hardware tout au long de 2022 a continué d’étouffer les expéditions de moniteurs LCD au début de 2023, mais certains fournisseurs ont commencé à tourner le trimestre. Les analystes estiment que de multiples facteurs émanant de la Chine pourraient déclencher une reprise du marché dans le courant de l’année.

TrendForce rapporte que la plupart des principaux vendeurs de moniteurs LCD ont vu leurs expéditions baisser au premier trimestre 2023. Cependant, des chiffres positifs de certaines entreprises pourraient signaler une reprise globale du marché au cours du prochain trimestre.

Par communiqué au quatrième trimestre 2022, le marché mondial des moniteurs LCD a baissé de 7,4 %. Les chiffres de HP semblaient les pires, avec des livraisons en baisse de 22,8 %. Lenovo était en baisse de 19,2 % et Dell de 15,6 %.

Les chiffres d’une année sur l’autre étaient pires, avec une baisse globale de 20,5% et presque tous les meilleurs vendeurs enregistraient des baisses à deux chiffres. Asus, HP, LGE et MSI ont vu leurs expéditions diminuer de plus de 20 %, tandis que Dell et BenQ ont subi des chutes de plus de 35 % en glissement annuel.

Le numéro deux, AOC/Phillips, a défié la tendance négative, augmentant la courbe de 10,9 % d’un trimestre à l’autre et de 3,3 % d’une année sur l’autre. TrendForce attribue les performances de la société à la demande croissante des consommateurs en Chine, ce qui contribuera à une reprise plus importante du marché au prochain trimestre.

Bien qu’AOC/Philips ait été la seule entreprise à afficher un mouvement annuel positif, Samsung, LEG et Asus ont affiché une légère croissance trimestrielle. Les analystes prédisent que les livraisons mondiales au deuxième trimestre pourraient augmenter de 9,3 % par communiqué au premier trimestre, tandis que le déficit d’une année sur l’autre pourrait se réduire à 13 %.

Un moteur de ventes important sera la journée de shopping 618 de ce week-end, un événement rempli de réductions pour célébrer l’anniversaire de JD.com, l’un des principaux géants du commerce électronique en Chine. Depuis que l’entreprise a lancé l’événement en 2010, il est devenu le deuxième jour le plus important de Chine pour les achats en ligne, derrière le Single’s Day du 11 novembre.

De plus, des entreprises comme Acer et MSI passent à des dalles à taux de rafraîchissement élevé – dans le cadre d’une reprise plus large du marché des moniteurs de jeu TrendForce précédemment prévu pour 2023. Les écrans compris entre 100 et 200 Hz pourraient voir des gains, en partie en raison de la réouverture de l’Internet chinois cafés après les fermetures pandémiques. Les événements de jeu compétitifs aux Jeux asiatiques de 2023 cet automne pourraient également influencer positivement les expéditions.

Bien que TendForce s’attende à ce que les moniteurs LCD, les moniteurs de jeu et certains autres secteurs du marché des PC rebondissent au second semestre 2023, le marché global des moniteurs PC pourrait prendre jusqu’en 2024 pour regagner le terrain perdu en 2022.

