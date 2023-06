Voici les fonctionnalités d’iOS 17 que j’aimerais voir sur Android

Apple a récemment dévoilé son nouveau système d’exploitation, iOS 17, et en tant qu’utilisateur passionné de smartphone, j’étais ravi de voir quelles nouvelles fonctionnalités il avait à offrir. Après l’avoir testé sur mon iPhone, j’ai été impressionné par certains des nouveaux ajouts, et cela m’a fait penser que Google devrait prendre note de ces fonctionnalités et les intégrer à l’écosystème Android. Voici quelques-unes des fonctionnalités d’iOS 17 qui, à mon test, profiteraient grandement aux utilisateurs d’Android.

Fonctionnalités d’iOS 17 qui pourraient profiter aux utilisateurs d’Android : ce dont Google devrait tenir compte

Contacter les affiches

La première fonctionnalité qui a attiré mon attention est la nouvelle affiche de contact. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de créer leur propre profil, qu’ils peuvent ensuite partager avec leurs contacts. Cette fonctionnalité n’est pas limitée aux appels standard mais fonctionne également avec des applications tierces. Les utilisateurs peuvent personnaliser leurs affiches avec différents effets, polices et couleurs, ajoutant une touche personnelle à leurs profils. Cette fonctionnalité pourrait être un ajout précieux à Android, en particulier pour les applications de messagerie telles que WhatsApp, Telegram et Hangouts. Cela permettrait aux utilisateurs d’homogénéiser leur expérience à travers différents écosystèmes et de personnaliser leurs profils à leur guise.

Profils séparés dans le navigateur

Une autre fonctionnalité qui, à mon test, changerait la donne pour Android est la possibilité de détacher des profils dans le navigateur. De nombreux utilisateurs ont plusieurs comptes de messagerie ou utilisent un seul appareil à la fois pour un usage personnel et professionnel. Le navigateur Safari d’Apple permet aux utilisateurs de continuer à naviguer séparément entre les profils professionnels et personnels. Chacun avec son propre historique, ses mots de passe, ses extensions, ses onglets, ses cookies et ses favoris. Apporter cette fonctionnalité à Chrome sur Android serait une amélioration significative, rendant la navigation plus organisée et efficace. Cela permettrait aux utilisateurs de séparer leur vie personnelle et professionnelle. Et rendre leur expérience de navigation plus adaptée à leurs besoins.

Avertissement de contenu sensible

La fonction d’avertissement de contenu sensible est un autre ajout utile à iOS 17. Avant d’envoyer des photos ou des vidéos, les utilisateurs peuvent brouiller l’aperçu pour s’assurer que le contenu n’est pas affiché par inadvertance. Cette fonctionnalité est disponible dans Messages, AirDrop, les affiches, FaceTime et les applications tierces, et fait partie de la suite de sécurité des communications iOS. Cette fonctionnalité serait bénéfique pour les utilisateurs d’Android, en particulier pour les applications de messagerie où des contenus sensibles peuvent être partagés. Cela offrirait une couche supplémentaire de sécurité et de confidentialité aux utilisateurs. Veiller à ce que leur contenu ne soit vu que par le destinataire prévu.

Namedrop

Enfin, la fonction namedrop permet aux utilisateurs de partager sans fil des contacts, des affiches, des numéros de téléphone et des e-mails en rapprochant simplement leur iPhone d’un autre iPhone ou Apple Watch. Cette fonctionnalité est similaire à Android Beam, qui permettait aux utilisateurs de transmettre des données via NFC. Cependant, Google a abandonné Android Beam en 2018, laissant les utilisateurs d’Android sans une fonctionnalité similaire. Ce serait formidable de voir le namedrop ou une fonctionnalité similaire revenir sur Android via le cadre de partage à proximité. Cela permettrait aux utilisateurs de partager facilement leur contenu avec d’autres utilisateurs d’Android. Sans avoir besoin de câbles ou d’autres accessoires.

Bilan : iOS 17 contre Android 14

En conclusion, iOS 17 possède d’excellentes fonctionnalités qui pourraient améliorer l’expérience utilisateur d’Android. Des affiches de contact personnalisables aux avertissements de contenu sensible, ces nouvelles fonctionnalités pourraient grandement profiter aux utilisateurs d’Android. Bien que certaines de ces fonctionnalités existent déjà dans Android, elles pourraient être améliorées et intégrées dans l’écosystème du système d’exploitation de Google de manière plus transparente. Reste à savoir si Google en prendra note et apportera ces fonctionnalités à Android. Mais cela serait un pas dans la bonne direction. Cela permettrait aux utilisateurs d’Android de profiter d’une expérience utilisateur plus personnalisée, sécurisée et efficace.

