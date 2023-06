Google Lens utilise désormais la puissance de l’IA pour identifier si vous avez des problèmes de peau

Si vous n’avez jamais utilisé Google Lens auparavant, il s’agit essentiellement d’une application qui vous permet d’effectuer diverses tâches à l’aide d’images. De la recherche d’informations supplémentaires à la traduction de textes avec votre appareil photo, vous pouvez faire beaucoup de choses astucieuses avec l’application. Et si vous n’avez pas encore installé l’application, cela vaut la peine d’envisager de l’ajouter à votre téléphone maintenant.

Avec un article de blog publié par Google cette semaine, la société a introduit une toute nouvelle fonctionnalité. L’annonce donne un aperçu détaillé de la façon dont l’objectif peut « rechercher des affections cutanées » maintenant. Par exemple, l’application Google Lens peut désormais identifier si vous avez un « taupe ou une éruption cutanée étrange ».

Comment utiliser la nouvelle fonctionnalité Google Lens

La nouvelle fonctionnalité AI Google Lens ne concerne pas seulement une partie spécifique du corps. Cela fonctionne avec toutes les parties de votre corps. Vous pouvez rechercher des informations sur une bosse qui pourrait se trouver sur votre lèvre ou une ligne sur votre lèvre. L’application vous permet même d’analyser votre cuir chevelu et d’obtenir plus de détails sur le problème de perte de cheveux auquel vous pourriez être confronté.

Vous vous demandez comment utiliser la nouvelle fonctionnalité AI de Google Lens ? Comme le dit le billet de blog, « Prenez simplement une photo ou téléchargez une photo via Lens, et vous trouverez des correspondances visuelles pour éclairer votre recherche. » Mais la chose la plus importante est que les résultats sont informatifs.

Même Google souligne que les résultats de Google Lens ne sont « pas un diagnostic ». Google ajoute que vous devriez consulter « votre autorité médicale pour obtenir des conseils ». Cela dit, la fonctionnalité peut ne pas fonctionner de manière aussi cohérente que prévu. Après tout, Google y travaille toujours.

Mais la grande partie est que la fonctionnalité est disponible sur les appareils iOS et Android. Si vous résidez aux États-Unis, vous pouvez l’essayer maintenant.

