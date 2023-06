Apple M2 Ultra peut doubler les performances de M2 ​​Max dans de nombreux tests, ce qui prouve que les affirmations sont vraies

Quelque chose à espérer : Apple a annoncé une série de nouveaux produits Mac lors de sa récente conférence WWDC 2023. Ceux-ci comprenaient un MacBook Air 15 pouces, la dernière version de macOS et la dernière itération du silicium d’Apple, le M2 Ultra. La puce est maintenant entre les mains des testeurs et les résultats sont impressionnants.

Apple a affirmé que le M2 Ultra pourrait doubler les performances de son précédent produit phare, le M2 Max. Il réalise cet exploit en combinant deux puces M2 Max en utilisant son « architecture ultra-fusion ». Le M2 Ultra offre des améliorations de performances de 20 et 30 % dans les tâches basées sur le CPU et le GPU, respectivement.

Alors que les affirmations d’Apple étaient intrigantes, il y avait un scepticisme en raison de l’augmentation décevante des performances entre le M1 Max et le M1 Ultra de la génération précédente. Heureusement, les studios Mac avec le nouveau M2 Ultra atteignent maintenant les testeurs, y compris Luke Miani, qui a comparé l’ordinateur pour tester les chiffres d’Apple (vidéo en haut).

Apple ne faisait pas que souffler de la fumée. Dans Cinebench, le M2 Ultra bat les performances du M2 Max de 95 %.

Les résultats de GFXBench étaient quelque peu étranges. Dans un test, les chiffres ont presque doublé à nouveau sur la nouvelle puce. Cependant, le M2 Max ne détenait qu’une avance de 18% sur son prédécesseur dans un autre benchmark.

Cette bizarrerie dans les tests de Miani semble être une simple valeur aberrante, car tous les autres tests liés au GPU montrent le quasi-doublement attendu des performances du M2 Max au M2 Ultra.

Miani a également testé les performances du silicium avec Rise of the Tomb Raider. Cependant, les résultats du M2 Ultra ont été médiocres, ne gérant qu’un bond de 12% de la fréquence d’images moyenne. Miani pense que cela pourrait être dû à un bottleneck (goulot d’étranglement) du processeur et à l’impossibilité pour la puce d’utiliser les 76 cœurs GPU.

Enfin, le rendu et l’exportation dans Final Cut Pro ont été testés. Lors du rendu d’une vidéo 4K de 15 minutes fortement éditée, le M2 Ultra a terminé une seconde de moins de 4 minutes, soit près d’une minute entière plus vite que son prédécesseur. Bien qu’il s’agisse d’un gain impressionnant, ce n’est pas le même doublement que nous avons vu dans d’autres tests. Cependant, le M2 Ultra s’est avéré bien meilleur à l’exportation. Le M2 Max a exporté la vidéo en 12 minutes et 30 secondes, tandis que le M2 Ultra a produit un résultat plat en 8 minutes.

Dans l’ensemble, le M2 Ultra semble être à la hauteur des promesses et du battage médiatique d’Apple. Malgré des revers mineurs dans des scénarios spécifiques, la puce a doublé les performances du M2 Max dans de nombreux benchmarks supplémentaires. Il s’agit probablement de la dernière itération de la famille M2 de silicium Apple, car Apple est déjà en phase de test pour le M3, que nous pourrions voir dans de nouveaux produits avant la fin de l’année.

