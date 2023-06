Voici votre aperçu de la conception d’Asus Zenfone 10

Asus est prêt à lancer son dernier produit phare, l’Asus Zenfone 10. Selon la dernière annonce officielle, le téléphone sera lancé dans le monde entier le 29 juin. Et en tant que successeur du Zenfone 9 de l’année dernière, il sera accompagné de nombreuses mises à niveau.

Si vous regardez l’appareil, vous voudrez peut-être savoir tout ce que Asus Zenfone 10 a à apporter à la table. La marque a révélé toutes les caractéristiques clés quelques jours avant le lancement officiel. De plus, Asus a laissé le la presse rend à l’état sauvagequi vous dit essentiellement tout ce que vous devez savoir sur la conception du téléphone.

Un regard plus attentif sur les rendus de presse d’Asus Zenfone 10

Selon les rendus de presse, il semble que Asus Zenfone 10 conservera le même design que le Zenfone 9. Et ce n’est pas une mauvaise chose du tout. L’Asus Zefone 9 a été bien accueilli pour son design (form factor) compact et son design carré. Et il est bon de voir qu’Asus a conservé le même design pour le successeur.

Néanmoins, comme le montrent les rendus, le côté droit de l’appareil comporte une bascule de volume et un bouton d’alimentation. Il semble qu’Asus ait placé les boutons au bon endroit pour en faciliter l’accès. Et à l’arrière, l’Asus Zenfone 10 dispose de deux anneaux de caméra, qui abriteront les caméras principale et secondaire.

En ce qui concerne les options de couleur, les rendus de la presse Zenfone 10 révèlent qu’il y aura cinq couleurs au lancement. Ils sont : noir, blanc, bleu, rouge et une déclinaison spéciale de couleur verte. Et si vous me demandez, la couleur verte semble assez élégante. En dehors de ceux-ci, les rendus de presse n’ont donné aucune information supplémentaire sur l’appareil.

Caractéristiques confirmées

Asus a confirmé que le Zenfone 10 sera fourni avec Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Il s’agit du dernier SoC phare pour smartphones, ce qui indique que l’appareil sera une centrale électrique compacte. Le téléphone comportera également un écran de 5,9 pouces doté d’une découpe perforée en haut à droite.

C’est un panneau AMOLED qui prendra en charge le rafraîchissement à 120 Hz. Comme l’écran a un taux de rafraîchissement élevé, vous pouvez vous attendre à une expérience fluide lors de l’exécution d’applications. Sur cette note, la liste Geekbench a révélé que le Zenfone 10 disposera de jusqu’à 16 Go de RAM. Ainsi, vous pouvez effectuer plusieurs tâches en toute simplicité.

Ce qui est plus intéressant, c’est que l’Asus Zenfone 10 aura un stabilisateur Gimball à six axes. Grâce à cela, le téléphone peut prendre des photos et des vidéos stables. Cependant, aucune information claire sur les caractéristiques de l’appareil photo n’est encore disponible. Nous devrons attendre l’événement officiel pour cela.

En dehors de cela, le Zenfone 10 embarquera une batterie de 5000 mAh qui prendra en charge une charge rapide de 67 W. Ainsi, même si le téléphone est compact et de petite taille, vous n’aurez pas trop à vous soucier de la durée de vie de la batterie.

Informations sur les prix de Asus Zenfone 10

Asus a accidentellement divulgué le prix du Zenfone 10 en mai. Si vous l’avez manqué, le site officiel a déclaré que le téléphone aura une offre au détail de 749 $. C’est pour la déclinaison 8 Go/256 Go. En comparaison, le Zenfone 9 avec la même configuration était de 699 $ au lancement. Il y aura donc une petite hausse de prix.

Pourtant, un appareil phare compact avec des caractéristiques haut de gamme à 749 $ n’est pas mal du tout. Nous avons juste besoin d’attendre et de voir comment l’expérience logicielle résiste aux produits phares actuels. Mais compte tenu du fait que Zenfone 9 offrait une bonne expérience d’interface utilisateur, les choses pourraient être plutôt bonnes pour le Zenfone 10. De plus, vous devez noter que la liste Geekbench a confirmé qu’il viendrait avec Android 13 prêt à l’emploi.

