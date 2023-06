Le premier vol spatial commercial de Virgin Galactic a lieu plus tard ce mois-ci

Quelque chose à espérer : les futurs touristes spatiaux auront bientôt le choix entre une autre option, car Virgin Galactic se prépare pour des opérations commerciales plus tard ce mois-ci. La mission inaugurale, baptisée Galactic 01, a une fenêtre de vol ouverte du 27 au 30 juin. Un deuxième vol, bien nommé Galactic 02, est au calendrier pour début août avec des vols commerciaux mensuels par la suite.

Virgin Galactic a déclaré que Galactic 01 sera une mission de recherche scientifique transportant trois membres d’équipage du Conseil national de la recherche d’Italie et de l’armée de l’air italienne. Les expériences en microgravité démontreront le « laboratoire scientifique suborbital unique » que Virgin Galactic peut offrir à ses clients. Galactic 02, quant à lui, transportera des astronautes privés à la recherche de sensations fortes hors du commun.

La société a déclaré que les diffusions en direct des deux vols seront disponibles sur le site Web de Virgin Galactic. Le manifeste et les détails supplémentaires concernant l’équipage seront partagés plus près du lancement de chaque mission, nous dit-on.

Virgin Galactic a ouvert la vente de billets pour les vols spatiaux il y a un peu plus d’un an. Le prix commence à 450 000 $, avec un dépôt de 150 000 $ dû à l’avance. Le solde restant de 300 000 $ est dû avant le vol. L’expérience est particulièrement restrictive à ce prix, mais l’espoir est qu’avec le temps, à mesure que la technologie s’améliore, les prix baisseront et la demande augmentera.

Les vols seront lancés depuis Spaceport America au Nouveau-Mexique. Les futurs astronautes séjourneront avec leurs invités dans les prochains hébergements personnalisés et participeront à plusieurs jours d’activités de préparation. Les clients profiteront d’équipements de classe mondiale et d’itinéraires sur mesure pendant les programmes de formation des astronautes.

Virgin Galactic a beaucoup d’expérience dans les vols touristiques spatiaux. À l’été 2021, le fondateur Richard Branson s’est rendu dans l’espace sur Unity 22 pour évaluer l’expérience de vol spatial des clients de son entreprise. Le vol s’est déroulé sans accroc et a été diffusé en direct en ligne.

Le voyage de Branson était remarquable car c’était la première fois qu’une entreprise envoyait son fondateur dans l’espace. De plus, Branson a réussi l’exploit environ une semaine avant que la société de vols spatiaux de Jeff Bezos, Blue Origin, n’effectue son premier vol spatial habité avec lui à bord.

