Nouvelle espèce d’ankylosaure découverte sur l’île aux dinosaures : il avait une armure armée de « lames »

Sur l’île de Wight, connue sous le nom d' »île aux dinosaures », le fossile d’un ankylosaure qui vivait dans le Crétacé inférieur a été découvert. C’était un dinosaure blindé avec une pointe en forme de lame.

Crédit : Stuart Pond

Une nouvelle espèce de dinosaure blindé a été découverte sur l’île de Wight, au Royaume-Uni, également connue sous le surnom de « Dinosaur Island » en raison de la richesse des spécimens que les paléontologues y ont trouvés. Il y a plus de vingt espèces de grands reptiles trouvés sur l’île, dans différentes formations datant du Crétacé inférieur. C’est une période considérée comme très intéressante par les savants puisque globalement elle est considérée comme pauvre en fossiles, à tel point qu’une extinction massive a pu être déclenchée à la fin du Jurassique. Le nouvel ankylosaure a été découvert dans la formation Weald Supergroup Wessex, un dépôt d’argile et de sable formé il y a entre 140 et 125 millions d’années.

La nouvelle espèce de dinosaure blindé a été décrite par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de la section Reptile, Amphibian and Bird Fossil du Natural History Museum de Londres, qui a collaboré étroitement avec des collègues du Département des sciences de la Terre de l’University College de Londres et d’autres établissements. Les chercheurs, coordonnés par le paléontologue Stuart Pond, ont décidé de nommer le nouvel ankylosaure Vectipelta barretti, pour rendre hommage au professeur Paul Barrett du Muséum d’histoire naturelle, l’un des plus grands experts mondiaux des dinosaures. Pas un dinosaure blindé n’avait été découvert sur l’île de Wight depuis plus de 140 ans. Les deux autres espèces connues sont le célèbre Polacanthus foxii et le moins connu Hylaeosaurus. Les paléontologues ont déterminé que la nouvelle espèce avait 6 à 8 millions d’années de plus que la première et 3 millions d’années de moins que la seconde, suggérant « un schéma de renouvellement de la faune plus compliqué dans le groupe de Wealden qu’on ne le pensait auparavant », écrit le résumé de l’étude.

L’aspect le plus intéressant de la nouvelle espèce réside dans le fait qu’elle n’est pas apparentée aux deux autres trouvées sur l’île de Wight, mais ressemble plus étroitement à deux ankylosaures découverts en Chine, un détail qui indique « un schéma complexe de dispersion vers et de « l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie au cours du Crétacé inférieur ». En d’autres termes, ces dinosaures se sont déplacés d’une partie du territoire à une autre, un aspect d’autant plus significatif à la lumière de la possible extinction à la fin du Jurassique. Vectipelta barretti présente également quelques différences morphologiques par rapport à Polacanthus foxii, par exemple au niveau des vertèbres, du bassin et de la puissante armure, qui se caractérise davantage par de grosses pointes semblables à des lames, comme l’expliquent les experts dans un communiqué. C’était un moyen de défense contre les prédateurs (les ankylosaures étaient des herbivores).

Du vivant de l’ankylosaure, l’île de Wight était reliée au continent, une vaste plaine alluviale caractérisée par un climat méditerranéen. Le biome, riche en rivières, a permis l’accumulation de dépôts fossiles qui ont ensuite été recouverts de sédiments et d’argile. D’eux sont également venues les nouvelles espèces de dinosaures blindés. Les détails de la recherche « Vectipelta barretti, un nouveau dinosaure ankylosaurien de la formation Wessex du Crétacé inférieur de l’île de Wight » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Journal of Systematic Paleontology.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :