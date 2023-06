Vous voulez exécuter ChatGPT dans votre voiture ? Mercedes-Benz et Microsoft ont rendu cela possible

Depuis son lancement, ChatGPT a vu l’intégration dans de nombreux produits. OpenAI a permis d’accéder à l’IA de presque n’importe où. Et le dernier partenariat entre Microsoft et Mercedes-Benz l’amène au niveau supérieur.

Microsoft et Mercedes-Benz se sont associés. Ils ajouteront ChatGPT aux voitures Mercedes-Benz. Le partenariat entrera en action aux États-Unis. Désormais, les véhicules Mercedes-Benz sont déjà équipés d’un logiciel de commande vocale. Il permet aux conducteurs de donner des commandes vocales en disant « Hey, Mercedes ».

Mais avec ChatGPT, vous pouvez obtenir une expérience d’assistant intelligent plus naturelle. Et il offrira également plus de fonctions qui amélioreront l’expérience de la voiture.

Qu’est-ce que l’intégration de ChatGPT dans Mercedes-Benz apportera à la table ?

Le système d’assistant vocal « Hey, Mercedes » peut répondre à des commandes simples. Mais avec l’ajout de ChatGPT, les systèmes Mercedes-Benz peuvent engager des conversations naturelles. Le système gagnera également la capacité de se souvenir du contexte de la conversation. Cela lui permettra d’engager un dialogue de va-et-vient.

De plus, le système avec ChatGPT est capable de répondre à un large éventail de demandes. Cela inclut les commandes vocales qui ne sont pas liées au driver ou à la voiture. Par exemple, les conducteurs peuvent demander au système quelle est la meilleure période de l’année pour se rendre à un endroit particulier.

L’intégration de ChatGPT permettra également au système d’interagir avec d’autres applications. Par exemple, le système sera capable de faire une réservation. Microsoft dit que vous pouvez même l’utiliser pour acheter des billets de cinéma.

Plus de détails sur l’intégration de ChatGPT dans Mercedes-Benz

Vous voulez des informations détaillées sur les choses que vous pouvez faire avec ChatGPT dans votre Mercedes-Benz ? Eh bien, les capacités améliorées du système incluent :

Commandes vocales et interaction améliorées

Avec ChatGPT, le système Mercedes-Benz sera capable de gérer des conversations dynamiques. Il permettra aux clients de faire l’expérience d’un assistant vocal qui non seulement comprend les commandes vocales, mais s’y engage également.

Capacités de tâches étendues

Peu importe que les utilisateurs aient besoin d’informations sur quelque chose de complexe. L’assistant vocal amélioré ChatGPT peut fournir des réponses complètes à tous. Cela permettra aux conducteurs de garder les yeux sur la route et les mains sur le volant.

Questions contextuelles de suivi

ChatGPT excelle dans le traitement des questions de suivi et le maintien de la compréhension contextuelle. C’est l’un des facteurs qui rend le système différent d’un assistant vocal standard. Grâce à l’intégration, les conducteurs peuvent poser des requêtes complexes et s’engager dans des conversations à plusieurs tours. Microsoft affirme que les réponses seront pertinentes. Il contiendra également tous les détails importants.

Intégration avec des services tiers

Mercedes-Benz explore l’écosystème du plug-in ChatGPT. Cela permettra au système de s’intégrer à de nombreux services tiers. Les conducteurs pouvaient effectuer différentes tâches avec des commandes vocales naturelles. Cela améliorera encore l’expérience en voiture et augmentera la productivité sur la route.

Comment obtenir ChatGPT dans votre Mercedes-Benz

Les propriétaires de Mercedes aux États-Unis pourront rejoindre le programme de test bêta. Cela commence le 16 juin. Pour entrer dans le programme ChatGPT, les propriétaires doivent avoir le système « d’infodivertissement » MBUX dans la voiture. Vous devez utiliser la commande vocale « Hey Mercedes, je veux rejoindre le programme bêta ».

Pour savoir quelles voitures Mercedes-Benz sont équipées du système « d’infodivertissement » MBUX, cliquez ici.

