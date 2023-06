Mise à jour WhatsApp : bientôt plusieurs comptes sur le même smartphone

WhatsApp apporte une nouvelle fonctionnalité à son application de messagerie qui permettra aux utilisateurs d’utiliser plusieurs comptes sur un seul appareil. Cette fonctionnalité est actuellement testée dans la dernière version bêta de WhatsApp Business sur Android et sera bientôt également disponible sur la version classique de l’application.

Depuis plusieurs mois maintenant, WhatsApp travaille d’arrache-pied pour fournir à ses utilisateurs les fonctionnalités qu’ils réclamaient. La possibilité de configurer plusieurs comptes sur un seul appareil est une fonctionnalité attendue depuis longtemps par de nombreux utilisateurs. Avec cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs pourront gérer les messages de différents comptes en un seul endroit. Les captures d’écran publiées par WABetaInfo montrent un nouveau menu qui permet aux utilisateurs de configurer plusieurs comptes WhatsApp, ainsi qu’un bouton pour en ajouter de nouveaux.

Jusqu’à présent, gérer deux comptes WhatsApp sur un seul appareil était possible mais assez contraignant. Le processus obligeait les utilisateurs à utiliser WhatsApp pour le premier compte et WhatsApp Business pour le deuxième compte. Avec la nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs pourront utiliser plusieurs comptes sur le même appareil sans aucun problème.

WhatsApp autorisera bientôt plusieurs comptes sur un seul appareil : un changement de jeu pour les utilisateurs

Cette nouvelle fonctionnalité devrait être un excellent ajout pour les utilisateurs professionnels. Mais aussi les utilisateurs réguliers qui souhaitent séparer leurs comptes personnels et professionnels. La fonctionnalité devrait être disponible sur les appareils Android et iOS.

WhatsApp a constamment mis à jour son application avec de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience utilisateur. Il y a quelques semaines, WhatsApp a lancé la fonctionnalité du mode compagnon. Il permet aux utilisateurs d’utiliser le même compte WhatsApp sur jusqu’à quatre appareils différents. Cette fonctionnalité est en test depuis plusieurs mois et est désormais disponible pour tous les utilisateurs.

WhatsApp a également annoncé le lancement prochain d’une autre fonctionnalité intéressante : les chaînes. Les chaînes sont une fonctionnalité à sens unique qui permet aux utilisateurs de diffuser ou de suivre un contenu thématique. Cette fonctionnalité est disponible dans d’autres applications de messagerie telles que Telegram et sera bientôt disponible. La confidentialité de ces canaux est certifiée par WhatsApp. Cela garantit qu’aucune partie ne peut accéder aux coordonnées des autres. WhatsApp prévoit de renforcer encore la sécurité de ces canaux en intégrant prochainement une option de chiffrement de bout en bout.

Avec ces nouvelles fonctionnalités, WhatsApp devrait continuer à être l’une des applications de messagerie les plus populaires sur le marché. La possibilité d’utiliser plusieurs comptes sur un seul appareil sera un ajout bienvenu pour de nombreux utilisateurs qui attendaient avec impatience cette fonctionnalité. La fonctionnalité du mode compagnon et la fonctionnalité des canaux à venir devraient également améliorer l’expérience utilisateur et fournir de nouvelles façons aux utilisateurs de s’engager les uns avec les autres.

Pourquoi ces fonctionnalités sont importantes ?

Les nouvelles fonctionnalités sur lesquelles WhatsApp travaille sont importantes pour un certain nombre de raisons. Premièrement, ils rendront l’application plus polyvalente et utile pour les utilisateurs. Deuxièmement, ils contribueront à améliorer la sécurité de l’application. Enfin, ils aideront à maintenir la compétitivité de WhatsApp par rapport aux autres applications de messagerie.

Dans l’ensemble, les nouvelles fonctionnalités sur lesquelles WhatsApp travaille sont une évolution positive. Ils rendront l’application plus utile, sécurisée et compétitive.

En conclusion, WhatsApp fournit à ses utilisateurs les fonctionnalités dont ils ont besoin pour communiquer efficacement. Avec la nouvelle fonctionnalité qui autorise plusieurs comptes dans la même application, les utilisateurs pourront gérer les messages de différents comptes en un seul endroit. La fonctionnalité du mode compagnon et la fonctionnalité des canaux à venir offriront également de nouvelles façons aux utilisateurs d’interagir les uns avec les autres. Le dévouement de WhatsApp à fournir de nouvelles fonctionnalités et à améliorer l’expérience utilisateur est ce qui en fait l’une des applications de messagerie les plus populaires sur le marché aujourd’hui.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine