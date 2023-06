Des iPhones aux voitures électriques : pourquoi Foxconn a décidé de révolutionner l’entreprise

Il y a un problème pour l’entreprise taïwanaise : le scénario géopolitique. Foxconn travaille avec la Chine et les États-Unis depuis des années, et les tensions entre les deux pays pourraient avoir un impact sur les projets futurs du géant de la technologie.

En octobre 2022, la société taïwanaise Foxconn présentait ses deux nouveaux véhicules électriques à Taipei, Modèle B et modèle V. Maintenant à la BBC, le président et chef de l’entreprise, Young Liu a fait part de ses projets d’avenir : devenir une entreprise leader dans le secteur des voitures électriques. Foxconn a été fondée en 1974, fabriquant initialement des boutons pour les téléviseurs, puis est devenue un centre névralgique pour la production d’appareils Apple. Foxconn est fondamental pour l’entreprise de Cupertino, 60% des pièces d’un iPhone sont produites par l’entreprise taïwanaise, les modules de caméra, les connecteurs, l’arrière du boîtier du téléphone (composants essentiels du smartphone) sont produits à l’intérieur des usines chinoises de l’entreprise . Au fil des ans, il est devenu un géant de l’univers technologique avec un chiffre d’affaires annuel de 200 milliards de dollars. Maintenant, il veut se diversifier et miser sur les voitures électriques.

« Nous pensons que c’est une excellente opportunité pour nous, avec le moteur à essence traditionnel, vous avez des moteurs qui sont principalement mécaniques », a expliqué Young Liu à la BBC. « Mais avec les véhicules électriques, on a des batteries et des moteurs entre les mains », et l’entreprise est séduisante, compte tenu de son expérience. L’objectif de Foxconn est de produire 5 % des véhicules électriques sur le marché mondial. Les usines automobiles de la société seront basées dans l’Ohio aux États-Unis, en Thaïlande, en Indonésie et peut-être aussi en Inde, a-t-il expliqué. Avec cette incursion, Foxconn diversifie non seulement la production mais aussi les lignes d’approvisionnement, et selon Liu, c’est l’avenir de l’entreprise.

Un problème géopolitique

Mais il y a un problème : le scénario géopolitique. La Chine revendique Taïwan, et les États-Unis se sont alignés aux côtés de l’île comme un bloc contre l’annexion, les tensions entre les pays ont été alimentées par des exercices militaires à la frontière par Pékin, et Foxconn ne peut l’ignorer. « Nous espérons que la paix et la stabilité sont des choses que les dirigeants de ces deux pays garderont à l’esprit », a déclaré M. Liu, s’exprimant dans son bureau à Taipei, capitale de Taïwan. Mais au-delà des espoirs, il y a déjà une « planification de la continuité des activités » en cours, certaines lignes de production, notamment celles liées aux « produits de sécurité nationale », ont été déplacées de la Chine vers le Mexique et le Vietnam.

La position de Foxconn est difficile. Elle a construit son empire entre les États-Unis et la Chine et se retrouve désormais prise entre les tensions de deux superpuissances qui la poussent depuis des années. « Les États-Unis et la Chine sont engagés dans ce que nous considérons comme une concurrence stratégique », a déclaré Shihoko Goto, directeur adjoint du programme Asie au Wilson Center à Washington DC. « Foxconn veut faire affaire avec les deux, mais il ne peut y avoir qu’un seul gagnant. » Pour Liu, ce n’est pas si simple. « Nous embauchons beaucoup de travailleurs et la plupart des pays, dont la Chine, veulent soutenir leurs travailleurs », puis a ajouté : « Est-ce que la montée des tensions met la pression sur le modèle ? Ce n’est pas le cas pour l’instant ».

