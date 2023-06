Meta Chief dit que l’IA n’est pas aussi intelligente qu’un chien – voyez pourquoi

L’IA est un sujet de discussion depuis de nombreuses années et son développement a été rapide. Cependant, selon Yann LeCun, le scientifique en chef de l’IA de la société mère de Facebook, Meta, l’IA n’est pas encore aussi intelligente qu’un chien. Il a fait cette déclaration lors de l’événement Viva Tech à Paris hier. Il affirme que le niveau actuel d’intelligence artificielle n’est pas aussi bon que celui des chiens et ne devrait donc pas être considéré comme une menace pour l’humanité. Cette déclaration peut en surprendre plus d’un, compte tenu des progrès de la technologie de l’IA. Dans cet article, nous verrons pourquoi LeCun pense que l’IA n’est pas encore aussi intelligente qu’un chien et ce qui doit être fait pour combler l’écart.

Qu’est-ce que l’IA ?

L’IA fait référence à la capacité des machines à effectuer des tâches qui nécessiteraient généralement l’intelligence humaine. Ces tâches comprennent l’apprentissage, le raisonnement et la résolution de problèmes. Les systèmes d’IA peuvent être classés en deux catégories : l’IA étroite ou faible et l’IA générale ou forte. L’IA étroite est conçue pour effectuer des tâches spécifiques, tandis que l’IA générale est conçue pour effectuer toute tâche intellectuelle qu’un humain peut effectuer.

Pourquoi l’intelligence de l’IA n’est-elle pas aussi élevée que celle d’un chien ?

Malgré les progrès de l’intelligence artificielle, l’IA n’est pas encore aussi intelligente qu’un chien, pourquoi LeCun a-t-il fait cette déclaration ? Selon LeCun, les systèmes d’IA doivent être créés en tant que « systèmes contrôlables et entraînables ». Cela indique que les systèmes d’IA doivent être conçus pour apprendre de leur environnement et s’adapter à de nouvelles situations. Les chiens, quant à eux, naissent avec la capacité d’apprendre de leur environnement et de s’adapter à de nouvelles situations. Ils peuvent également comprendre les émotions humaines et y répondre en conséquence.

Une autre raison pour laquelle l’IA n’est pas aussi intelligente qu’un chien est que les systèmes d’IA manquent de bon sens. Le bon sens est la capacité de comprendre le monde qui nous entoure et de prendre des décisions basées sur cette compréhension. Les systèmes d’IA, en revanche, n’ont pas cette capacité. Ils ne peuvent prendre des décisions que sur la base des données sur lesquelles ils ont été formés. Cela indique que les systèmes d’IA peuvent faire des erreurs lorsqu’ils sont confrontés à de nouvelles situations sur lesquelles ils n’ont pas été formés.

Que faut-il faire pour combler le fossé ?

Pour combler le fossé, les systèmes d’IA doivent être conçus pour apprendre de leur environnement et s’adapter aux nouvelles situations. Cela indique que les systèmes d’IA doivent être créés en tant que « systèmes contrôlables et entraînables ». Les systèmes d’IA doivent également être conçus pour comprendre les émotions humaines et y répondre en conséquence. Cela nécessitera que les systèmes d’IA soient formés sur des données qui incluent des signaux émotionnels.

Une autre façon de combler le fossé consiste à développer des systèmes d’IA qui ont du bon sens. Cela nécessitera que les systèmes d’IA soient formés sur des données qui incluent des informations sur le monde qui nous entoure. Les systèmes d’IA devront également être conçus pour comprendre le contexte d’une situation et prendre des décisions en fonction de cette compréhension.

Conclusion

L’IA n’est pas encore aussi intelligente qu’un chien malgré les progrès de la technologie de l’IA. Ces systèmes n’ont pas la capacité d’apprendre de leur environnement et de s’adapter à de nouvelles situations. Ils manquent également de bon sens, qui est la capacité de comprendre le monde qui nous entoure et de prendre des décisions basées sur cette compréhension. Pour combler le fossé, les systèmes d’IA doivent être conçus pour apprendre de leur environnement et s’adapter aux nouvelles situations. Ils doivent également être conçus pour comprendre les émotions humaines et y répondre en conséquence. Enfin, les systèmes d’IA doivent être formés sur des données qui incluent des informations sur le monde qui nous entoure et le contexte d’une situation.

