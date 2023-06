Dites bonjour à XTool F1 – le graveur laser infrarouge et à diode portable le plus rapide du marché

Les graveurs laser deviennent rapidement les « autres » gadgets pour la maison des amateurs, suivant de près la popularité des imprimantes 3D. Et pour cause, car un graveur laser de qualité peut aider à décorer assez rapidement des tonnes de choses diverses. Sans oublier qu’il peut également servir de découpe laser de précision pour votre commodité. Et aujourd’hui, nous voulons jeter un œil à un de ces modèles, qui est assez spécial. Parce que xTool F1 est le graveur laser infrarouge et à diode portable le plus rapide avec des tonnes d’avantages et d’avantages. Alors regardons de plus près.

xTool F1 est équipé d’un laser galvanomètre révolutionnaire avec lumière bleue 10W 455nm et infrarouge 2W 1064nm. La vitesse de gravure peut atteindre 4 000 mm/s, de sorte que la réalisation d’images vectorielles ne prend que quelques secondes et les images raster seulement quelques minutes. Avec une précision de mouvement de 0,00199 mm et des points de compression de 0,03 x 0,03 mm, vous pourrez graver avec des détails et une clarté extrêmes, jusqu’à 1270 dpi. Et avec la prise en charge de plus de 300 matériaux, dont certains assez rares comme les os, les miroirs ou les billes, vous ne serez pas limité dans votre créativité. La puissance de coupe n’est pas non plus à négliger et peut supporter jusqu’à 8 mm de bois et 5 mm d’acrylique.

Le graveur laser est super facile à utiliser et en quelques étapes rapides, vous êtes prêt à rouler, l’option de prévisualisation en direct avec jusqu’à 10 000 mm/s en utilisant la lumière de cadrage, éventuellement les réglages de mise au point automatique ou par bouton sont également une bonne idée. Et avec l’utilisation de l’espace xTool Creative sur les ordinateurs de bureau, les tablettes et les téléphones, vous pourrez libérer pleinement votre esprit créatif. La sécurité est également toujours la principale préoccupation et xTool F1 fait de son mieux sur ce front également. Grâce au bouclier de protection fermé, vous protégerez vos yeux et vos mains, tandis que le trou d’évacuation de fumée spécial mangera toute la fumée gênante.

Beaucoup d’utilité supplémentaire avec des accessoires supplémentaires

Vous pouvez également ajouter des accessoires pratiques à la machine, améliorant encore l’efficacité et l’étendue du travail. Comme l’extension de glissière offrant un espace de travail supplémentaire (115 x 400 mm), l’accessoire rotatif 2 Pro pour 4 formes de gravure de cylindres, le purificateur d’air pour un espace de travail plus propre ou le panneau de coupe à prisme triangulaire pour une finition de coupe plus propre. Le choix vous appartient entièrement.

xTool F1 est vraiment la machine de gravure laser portable parfaite, que vous pouvez emporter littéralement n’importe où. Fini les gadgets encombrants qui encombrent l’espace. Vous pouvez l’obtenir actuellement pour le prix final de seulement 1437,07 $. Grâce au rabais promo de 80$ pour toutes les offres de plus de 999$. Cette offre est valable uniquement pour le store américain et uniquement jusqu’au 22 juin TDP. Assurez-vous donc de l’attraper à temps.

À propos de xTool

xTool, une filiale distinguée de Makeblock, le fabricant de robots de codage et fournisseur de solutions éducatives mondialement reconnu, a été conçu avec une passion profonde et une vision singulière. Simplifier et sauvegarder le processus d’expression créative des enfants. Créé en 2018, xTool a dévoilé sa première Laserbox en 2019, marquant le début de notre engagement durable à transformer l’imagination en créations tangibles avec facilité et plaisir. xTool a connu une croissance rapide et est devenu une marque bien connue de machines de découpe et de gravure au laser. C’est la marque la plus vendue dans le domaine de la découpe et de la gravure au laser sur Amazon en 2022. Leur aspiration chez xTool est de fournir aux créateurs, artisans et éducateurs une plate-forme logicielle robuste. Associé à un hardware sécurisé, sophistiqué et convivial pour faciliter une exploration créative illimitée. Vous pouvez en savoir plus sur eux sur le site officiel.

