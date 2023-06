Voici le Samsung Galaxy Z Fold5 ! Fuites d’images officielles

Après de nombreuses rumeurs et fuites, Samsung s’apprête enfin à dévoiler ses Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5. La prochaine série de téléphones pliables sera dévoilée à Séoul la dernière semaine de juillet. Le Samsung Galaxy Z Fold5 est apparu dans les rendus officiels confirmant sa conception avant le dévoilement. C’est la première fois que nous voyons une image qui semble faire partie de la campagne marketing du téléphone. Celui-ci semble avoir échappé aux poches marketing de Samsung et est une gracieuseté de MySmartPrice.

Samsung Galaxy Z Fold5 – Enfin une charnière améliorée

Le slogan du Samsung Galaxy Z Fold5 se lit « Dépliez votre monde », et c’est un peu du fromage si vous vous souvenez des anciennes campagnes de Samsung. Quoi qu’il en soit, cela n’a pas beaucoup d’importance maintenant que nous savons tous ce qu’est un Samsung Galaxy Z Fold. Jusqu’à présent, la plupart d’entre nous cherchons à voir si les rumeurs concernant une « nouvelle charnière améliorée » signifieront une mise à niveau impressionnante du pli ennuyeux que nous avions dans les versions précédentes du Galaxy Z Fold. Heureusement, l’image divulguée nous donne un bon aperçu de la charnière sans espace. Nous avons probablement un pli minime, mais qui constitue une réelle amélioration par rapport aux téléphones précédents. Hormis ce changement des plus intéressants, le Galaxy Z Fold5 semble être très similaire à son prédécesseur.

Le Samsung Galaxy Z Fold5 apporte une configuration à trois caméras. Au lieu du nouveau design en forme de goutte de pluie de la série Samsung Galaxy S23, les anneaux de l’appareil photo sont montés à l’intérieur d’une île ovale, tout comme le Galaxy Z FFold5. Le téléphone a les haut-parleurs au même endroit que son prédécesseur, ainsi que les boutons d’alimentation et de volume. Le Galaxy S Pen est également présent dans le rendu, mais il n’y a pas d’emplacement pour le stylet dans le téléphone.

Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy en fait le plus puissant des pliables 2023

Le Samsung Galaxy Z Fold5 contient le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, ce qui indique qu’il a un léger avantage en termes de performances par rapport aux téléphones Snapdragon 8 Gen 2 généraux. Il convient de noter que le Samsung Galaxy Z Fold5 sera l’un des rares « vrais téléphones phares pliables 2023 ». Jusqu’à présent, le Vivo X Fold2 est le seul appareil pliable avec le Snapdragon 8 Gen 2. Les nouveaux téléphones apporteront également One UI 5.1.1 avec des améliorations spécifiques.

Le Z Fold5 sera lancé le 26 juillet avec le Galaxy Z Flip5. Celui-ci portera le même Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy. De plus, il est censé inclure des mises à niveau soignées comme un écran extérieur plus grand. Outre le nouveau pliable, Samsung présentera également la nouvelle série Galaxy Tab S9 et la série Galaxy Watch6.

Il s’agit d’une énorme fuite pour le prochain téléphone pliable de Samsung. Il arrive un mois entier avant sa sortie. Nous sommes curieux de voir si d’autres fuites apparaîtront dans les prochains jours.

