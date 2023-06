Évitez les frais de roaming avec votre iPhone : eSim Holafly [Vidéo]

Lorsque Apple a annoncé la toute nouvelle gamme d’iPhone 14, ils ont décidé de supprimer complètement le plateau de carte SIM physique des iPhones vendus aux États-Unis. De nombreux clients, en particulier les voyageurs internationaux, étaient contrariés par cela, car lorsqu’ils se rendaient dans un autre pays, ils achetaient une carte SIM locale pour éviter des coûts exorbitants d’itinérance des données. Mais Holafly vise à atténuer cette frustration en prenant en charge plus de 130 destinations avec sa solution eSIM internationale simple à utiliser offrant des forfaits de données réguliers et illimités de 5 jours à 90 jours.

Configurez votre eSIM internationale pour iPhone :

La technologie eSIM a été introduite dans la gamme iPhone, de retour avec l’iPhone XS et l’iPhone XR. Ils ont donné aux clients la possibilité d’avoir à la fois une carte SIM physique et une carte eSIM secondaire. La plupart des clients aux États-Unis n’étaient tout simplement pas au courant, car ils pouvaient toujours utiliser une carte SIM physique. Mais l’ajout d’eSIM permet aux clients d’avoir un numéro de téléphone secondaire et un forfait sur le même appareil. Cela a rendu extrêmement facile pour les voyageurs de basculer entre leur ligne de domicile et leur ligne de voyage.

Maintenant que les iPhones (aux États-Unis) ne sont livrés qu’avec le support eSIM, une entreprise comme Holafly est devenue encore plus précieuse. Une eSIM d’Holafly vous permet de garder votre iPhone connecté tout en voyageant sans vous heurter à des coûts d’itinérance absurdes. Basculez simplement vers votre eSIM secondaire sur votre iPhone et vous utiliserez une eSIM locale du pays que vous visitez.

Certains opérateurs basés aux États-Unis proposent une itinérance internationale « illimitée », mais leur vitesse est limitée. Cela indique que lorsque vous voyagez, vous serez limité à 4G, 3G ou même EDGE en ce qui concerne vos vitesses de données à l’international. Ce qui rend Holafly unique, c’est qu’il est vraiment illimité, sans frais cachés. Donc, si vous prévoyez un voyage aux États-Unis, l’eSIM USA vous fournira des données illimitées de cinq jours à 90 jours, avec des prix allant de 19,99 $ à 99,99 $ pour le forfait de 90 jours.

Installer l’eSIM

Les eSIM sont le compagnon de voyage idéal. Contrairement aux sims physiques, vous devez soit vous rendre dans un store, parler à un associé et y passer généralement beaucoup de temps, soit vous l’avez peut-être commandé en ligne, mais la livraison prend encore des jours. L’achat, l’installation et l’utilisation de l’eSIM d’Holafly ont été presque instantanés. Je suis passé de la réception de mon e-mail de bienvenue à l’installation de l’eSIM en moins de deux minutes, ce qui indique que j’ai pu utiliser mon iPhone avec des données sur un nouveau réseau sans avoir besoin d’une carte SIM physique ou sans avoir besoin d’aller dans un store.

Maintenant, ils offrent une option plus récente et plus accessible pour installer, activer et gérer votre eSIMS : l’application eSIM, elle vous permettra d’installer, d’activer et de vérifier les détails de vos esims de voyage en un seul endroit et de vérifier les détails de votre plan.

Processus Holafly

Visitez le site Holafly. Tapez votre destination. Sélectionnez et achetez votre plan. Un e-mail de bienvenue arrive avec un code QR. Scannez le code QR avec votre appareil photo iPhone ou entrez sur l’application holafly esim et scannez-le à partir de là Suivez les instructions sur votre iPhone. Et.. Voila! Vous avez installé et activé avec succès votre eSIM Holafly.

Prix, disponibilité et compatibilité

Comme je l’ai mentionné ci-dessus, Holafly est compatible avec jusqu’à 160 destinations différentes dans le monde. Les plans commencent par forfaits de cinq jours et vont jusqu’à 90 jours. Les prix varient selon le lieu, le pays et la ville, mais ils sont toujours plus rentables que l’itinérance. Holafly vous informe également des iPhones compatibles avec leurs services. Tout ce qui est plus récent qu’un iPhone XS, iPhone XR et iPhone SE (2020) fonctionnera sans aucun problème car ils prennent en charge eSIM. Pour vous assurer que votre appareil est compatible, consultez la liste des téléphones pris en charge par eSIM.

Conclusion

Holafly est un excellent outil pour tous ceux qui cherchent à utiliser une eSIM locale en voyage. Ils sont simples à utiliser, faciles à installer et offrent des prix avantageux. De plus, ils sont connus pour leur service client réactif, accessible via WhatsApp pour une assistance rapide et facile. Obtenez votre eSIM Holafly avant votre voyage pour éviter tous les tracas liés aux données.

