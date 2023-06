Après WhatsApp, Instagram déploie désormais sa fonctionnalité « Chaînes » dans le monde entier

Plus tôt ce mois-ci, WhatsApp a annoncé sa nouvelle fonctionnalité « Chaînes », qui pour ceux qui utilisent Telegram, fonctionne à peu près de la même manière car elle permet aux utilisateurs de diffuser des messages à de nombreuses autres personnes. Et Meta semble vraiment croire en cette fonctionnalité, car la société déploie désormais les chaînes Instagram dans le monde entier pour les utilisateurs.

Chaînes Instagram

Comme annoncé par la société dans un article de blog, les chaînes de diffusion sur Instagram seront désormais disponibles dans le monde entier. Auparavant, la fonctionnalité était disponible pour un petit nombre d’utilisateurs dans certains endroits comme l’Inde et le Brésil. Et tout comme sur WhatsApp, ces canaux peuvent être utilisés pour diffuser rapidement des messages à d’autres personnes sur le réseau social.

« Aujourd’hui, nous étendons les canaux de diffusion Instagram à l’échelle mondiale, offrant à des millions de créateurs une nouvelle façon de s’engager directement avec leurs abonnés à grande échelle », détaille Meta. « Nous mettons également en évidence quelques chaînes qui sont déjà en direct en Inde, que vous pouvez choisir de rejoindre. »

Selon Meta, les chaînes de diffusion sont un « outil de messagerie un à plusieurs » que les créateurs peuvent utiliser pour partager du texte, des vidéos et des photos avec tous leurs abonnés à la fois. Il prend également en charge les notes vocales et les sondages, afin que vous puissiez interagir avec votre public. Seuls les créateurs peuvent envoyer des messages sur les canaux de diffusion, tandis que les abonnés peuvent réagir au contenu et voter dans les sondages.

Meta explique qu’une fois qu’un créateur a accès aux chaînes de diffusion et envoie le premier message depuis sa boîte de réception Instagram, ses abonnés recevront une notification unique pour rejoindre la chaîne. Bien que n’importe qui puisse accéder au contenu d’une chaîne, seuls ceux qui la suivent recevront des notifications sur le nouveau contenu.

En plus de l’expansion mondiale des chaînes Instagram, Meta annonce également de nouveaux outils collaboratifs pour les créateurs sur Instagram. Afin d’obtenir les nouvelles fonctionnalités, assurez-vous que la dernière version de l’application Instagram est installée sur votre appareil.

???? Lancement des chaînes de diffusion ???? Aujourd’hui, nous étendons les canaux de diffusion Instagram à l’échelle mondiale. Nous commençons également à tester ces nouvelles fonctionnalités de chaînes :

– Des questions

– Onglet Canaux dans la boîte de réception

– Modérateurs

– Chaînes arrivant à expiration

– dans les histoires pic.twitter.com/vVOIzze6kX – Adam Mosseri (@mosseri) 15 juin 2023

Lire aussi



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :