Vous pouvez maintenant animer les MetaHumans ultra réalistes d’Epic avec une capture d’appareil photo iPhone

Tourné vers l’avenir : Epic Games a dévoilé pour la première fois un outil permettant aux développeurs d’effectuer une capture faciale avec un smartphone grand public en 2020. L’année suivante, il a dévoilé un logiciel permettant de concevoir efficacement des personnages humains réalistes. Désormais, la société a combiné les deux technologies pour abaisser, espérons-le, la barrière d’entrée pour la construction et l’animation de scènes 3D très détaillées.

Epic Games a publié cette semaine une nouvelle suite d’animation pour son créateur de personnages MetaHuman. La chaîne d’outils met à jour la technologie existante pour étendre les capacités d’Unreal Engine 5 pour les développeurs, petits et grands.

La société a dévoilé pour la première fois sa technologie MetaHuman Animator lors de la conférence des développeurs de jeux 2023 en mars lors d’une démonstration de Ninja Theory présentant son prochain titre Senua’s Saga: Hellblae II. Lors de la présentation, les développeurs ont capturé une socket de l’actrice Melina Juergens à l’aide d’un iPhone. Ils ont ensuite rapidement appliqué les informations enregistrées à un modèle de personnage de Hellblade II, démontrant à quelle vitesse le studio peut effectuer une capture de mouvement facial à l’aide d’un hardware largement disponible.

Le logiciel impliqué est l’application iPhone Live Link Face, qu’Epic a publiée en 2020. L’outil utilise l’appareil photo d’un iPhone 12 ou plus récent et la technologie de réalité augmentée ARKit d’Apple (qui anime les avatars Memoji et Animoji) pour enregistrer les mouvements du visage d’un acteur et appliquez-les aux personnages d’Unreal Engine 5.

Live Link Face a reçu son premier patch cette semaine, ajoutant le prise en charge de MetaHuman Animator. Epic a annoncé les débuts du programme en publiant un court métrage d’animation très réaliste (masthead) se concentrant sur le visage d’un acteur capturé par l’application et rendu avec MetaHuman.

La société a également publié une vidéo d’instructions pour aider les développeurs à démarrer et a mis à jour la documentation sur son site Web avec des informations sur MetaHuman Animator. Bien qu’Epic ait démontré la technologie à l’aide d’un iPhone, il prend en charge n’importe quelle caméra stéréo orientée verticalement. Les versions récentes de l’iPad Pro avec caméras TrueDepth fonctionneront, mais Epic n’a pas encore optimisé MetaHuman Animator pour une utilisation avec eux, donc les performances pourraient être sommaires. Cependant, la société a testé l’outil avec des équipements Technoprops et Standard Deviation et n’a trouvé aucun problème.

Bien que presque aucun jeu Unreal Engine 5 autre que Fortnite d’Epic n’ait encore été expédié, beaucoup sont actuellement en développement, dont certains utiliseront sans aucun doute MetaHuman Animator. Immortals of Aveum, qui utilise MetaHumans, sera lancé le 20 juillet. Hellblade II est prévu pour 2024.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :