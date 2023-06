Apple interrompt le financement par carte Apple pour les iPhone achetés sans connexion avec un opérateur

Apple apporte un changement majeur à son option d’achat par versements mensuels Apple Card pour les acheteurs d’iPhone. À partir du mois d’août, Apple annonce qu’il n’autorisera plus les clients à acheter des modèles d’iPhone sans carte SIM en utilisant le financement par carte Apple. Au lieu de cela, une connexion de transporteur avec AT&T, T-Mobile ou Verizon sera requise.

Cette histoire est soutenue par Mosyle, la seule plate-forme unifiée d’Apple. Mosyle est la seule solution qui intègre entièrement cinq applications différentes sur une seule plate-forme Apple uniquement, permettant aux entreprises et aux écoles de déployer, gérer et protéger facilement et automatiquement tous leurs appareils Apple. Plus de 38 000 organisations utilisent les solutions Mosyle pour automatiser le déploiement, la gestion et la sécurité de millions d’appareils Apple au quotidien. Demandez un compte GRATUIT dès aujourd’hui et découvrez comment vous pouvez mettre votre flotte Apple sur pilote automatique à un prix difficile à croire.

Auparavant, Apple permettait aux acheteurs d’acheter un iPhone avec l’option « Se connecter ultérieurement à un opérateur ». Cette option indique que les utilisateurs sont libres d’utiliser l’iPhone sans connexion mobile ou via n’importe quel opérateur de leur choix. Par exemple, vous pouvez connecter un iPhone acheté avec cette option à un opérateur tel que Mint Mobile ou Google Fi.

Cependant, à partir du 15 août, Apple exigera que tout iPhone acheté via les versements mensuels de la carte Apple soit connecté à AT&T, T-Mobile ou Verizon au moment de la configuration. Cela empêche efficacement les iPhones achetés avec des versements mensuels Apple Card d’être utilisés avec d’autres opérateurs.

L’option « Se connecter à un opérateur plus tard » ne sera plus disponible pour les achats financés avec les versements mensuels de l’Apple Card. C’était déjà le cas avec les iPhone achetés dans les Apple Stores, mais cela s’applique désormais également aux achats en ligne. Notez que les iPhones seront toujours déverrouillés, mais la connexion de l’opérateur sera requise au moment de la configuration.

Apple explique :

Les modèles d’iPhone 14 et d’iPhone 14 Pro connectés à l’opérateur arriveront prêts à être activés avec eSIM et peuvent se connecter à votre service mobile voix et données sans carte SIM physique. Si vous avez terminé les étapes pour autoriser l’activation avec AT&T, T-Mobile ou Verizon lorsque vous avez acheté votre nouvel iPhone en ligne, il arrivera prêt à l’emploi. Allumez-le et suivez les instructions à l’écran pour le configurer et l’activer avec le transporteur. Pour activer avec eSIM, vous aurez besoin du Wi-Fi pour la configuration. Si vous choisissez « Se connecter à un opérateur plus tard » lorsque vous achetez votre iPhone, vous pouvez activer votre service lorsque vous recevez votre appareil. Si vous êtes invité à transférer votre carte SIM, suivez les instructions à l’écran pour transférer le service depuis votre ancien iPhone.

Apple a fait cette annonce via une petite note de bas de page sur la page Web d’achat d’iPhone. Dans ce même message, Apple indique également que la durée des versements mensuels Apple Card pour Apple Watch sera réduite de 24 mois à 12 mois :

Actuellement, la connexion de l’opérateur avec AT&T, T-Mobile ou Verizon est requise pour tous les achats d’iPhone effectués avec ACMI dans les stores Apple Store uniquement. À partir du 15 août 2023, la connexion de l’opérateur avec AT&T, T-Mobile ou Verizon est requise pour tous les achats d’iPhone effectués avec ACMI. À compter du 15 août 2023, la durée des versements ACMI pour les nouveaux achats d’Apple Watch passera de 24 mois à 12 mois.

Les options actuelles lors du financement avec Apple Card. À partir du 15 août, l’option « Se connecter à n’importe quel opérateur » disparaîtra.

Avis de Netcost-security.fr

Cette modification des options de financement de l’iPhone est intrigante. Cela laisse deux façons aux clients d’acheter un iPhone sans carte SIM auprès d’Apple avec un financement. Le premier est le programme de mise à niveau iPhone. Cette option est cependant différente du financement à 0% d’intérêt proposé par Apple Card. Vous payez un peu plus chaque mois en échange de la possibilité de passer à un nouvel iPhone chaque année, ce que tout le monde ne veut pas.

Vous pouvez également financer un achat d’iPhone auprès d’Apple grâce à un prêt accordé par Citizens Bank. Cependant, cela nécessite que les utilisateurs demandent le prêt, passent par une vérification de crédit et aient potentiellement un impact sur leur pointage de crédit même s’ils ont déjà un compte Apple Card.

Je suppose qu’Apple apporte ce changement en partie à cause du refus des opérateurs, qui ont peut-être remarqué une baisse du nombre de clients achetant des iPhones connectés en raison des options de versements mensuels de la carte Apple. Apple, cependant, n’a officiellement donné aucune raison pour le changement.

Source : TwitterInstagram et Mastodon



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :