Exclusif : Rivian acquiert ABRP (A Better Route Planner)

L’accord pourrait être conclu dans une semaine – ou il aurait pu être conclu au moment de l’impression.

Des sources disent à Electrek que Rivian est en pourparlers pour acquérir le service de planification d’itinéraire EV le plus populaire au monde, A Better Route Planner, basé en Suède, ou ABRP en abrégé. Les détails financiers n’ont pas été divulgués, mais ABRP est une filiale en propriété exclusive d’Iternio, qui répertorie un petit nombre d’employés de moins de 10 personnes et 8 personnes sur LinkedIn.

Iternio a été fondée en 2018 par le PDG Bo Lincoln et comprend deux éléments : une entité destinée aux consommateurs appelée ABRP et un backend auquel d’autres entités se connectent pour fournir des données de routage. Bien sûr, ABRP se connecte aux API d’Iternio.

Entrer un peu plus dans les mauvaises herbes à partir de leur site d’emploi :

L’application ABRP est développée dans le cadre multiplateforme React Native pour cinq plateformes : iOS, Android, Web, plus CarPlay et Android Auto. Et oui, Android Automotive, la plate-forme ouverte qui arrivera sur la plupart des voitures dans les années à venir – ABRP dans la saveur automobile est déjà dans la Polestar 2. La multiplateforme présente de nombreux défis, mais c’est fantastique pour une petite entreprise de pouvoir prennent en charge trois plates-formes à partir du même code – nous sommes à 90 % de code Javascript/Typescript commun. Cependant, cela nécessite que vous gardiez plusieurs choses à l’esprit simultanément. L’expérience en conception d’interface utilisateur est un atout majeur ici.

Nos API nécessitent un développement constant, à la fois pour l’application ABRP mais aussi pour nos clients API. Tout cela est développé en Python, et diverses technologies de bases de données (ElasticSearch, Redis, MySQL, Dynomite, …).

Le moteur de planification EV est au cœur de notre activité. Il s’agit d’un ensemble avancé de logiciels fonctionnant avec divers mécanismes de mise en cache et de partage de charge pour une mise à l’échelle complètement linéaire avec les serveurs. Vous voudrez connaître une théorie du contrôle optimal pour travailler là-dessus. En termes de programmation, le noyau est basé sur Cython optimisé et tout le reste en Python.

Nous gérons notre propre cloud backend pour faire face aux exigences que nous avons, répartis sur plusieurs centres de données. Cela indique que nous devons travailler sur le partage de charge, la redondance, la réplication de la base de données, l’optimisation de la base de données, la détection des intrusions, la sécurité des données et bien d’autres techniques informatiques. Vous avez toujours voulu travailler avec des serveurs avec 720 Go de RAM et 48 cœurs de processeur ? Nous en avons beaucoup.

La machinerie de planification d’itinéraire est en cours de transition vers Kubernetes afin de pouvoir évoluer pour répondre au besoin toujours croissant de planification de véhicules électriques en combinant notre propre backend et AWS.

Données. Nous avons beaucoup, beaucoup de données. Données de planification, données de charge, données de conduite, données du véhicule. L’analyse et l’affinement de ces données en quelque chose de précieux offre une valeur supplémentaire à nos utilisateurs et clients. Nous exécutons Elasticseach et Kibana pour pouvoir analyser et apprendre de nos données, et nous pouvons faire beaucoup plus.

On nous dit également que Rivian n’a pas l’intention de fermer le service frontal pour les autres propriétaires de véhicules électriques qui souhaitent toujours utiliser le service pour leurs véhicules électriques non Rivian, ni le service principal pour les autres constructeurs automobiles et services.

En fait, avec l’aide et les ressources de Rivian, le service devrait s’améliorer considérablement. Rivian aura un accès direct aux données du véhicule qui profiteront aux personnes possédant des voitures d’autres constructeurs. Il a également un accès direct à ses propres bornes de recharge qui peuvent fournir des données précieuses.

De même, l’agrégateur de bornes de recharge Plugshare a été acquis par le réseau de recharge EVgo en 2021, mais fonctionne toujours de manière indépendante du réseau de recharge/fabricant.

Rivian travaille actuellement avec Mapbox pour son moteur de cartographie, et ce moteur ne serait pas supplanté mais plutôt intégré aux données ABRP.

Nous avons contacté le PDG de l’ABRP, Bo Lincoln, pour confirmer/refuser/commenter qui nous a référés à Rivian. Rivian nous a envoyé à leur responsable des affaires générales basé en Europe, qui n’a pas pu commenter.

La prise d’Electrek

L’acquisition a du sens. Rivian pourrait déployer son propre ABRP pour son application et le guidage routier à l’écran et était probablement en train de le faire. Mais alors qu’il développe son réseau d’aventure de bornes de recharge et prévoit de doubler sa flotte de véhicules chaque année, il était probablement logique d’aller acheter un produit beaucoup plus mature fabriqué par un petit nombre d’employés.

Dans l’ensemble, ABRP pourrait aider Rivian à développer son propre système de cartographie interne riche qu’il pourrait également utiliser comme outil de marketing pour séduire d’autres propriétaires de véhicules électriques.

