Voici pourquoi le Samsung Galaxy S23 FE n’aura pas de chipset Snapdragon

Ainsi, le Samsung Galaxy S23 FE est juste au coin de la rue. Il sera probablement lancé dans les semaines à venir dans certaines régions spécifiques. Mais même s’il s’agit du dernier appareil phare non pliable de Samsung, il n’aura pas de caractéristiques haut de gamme. Cela devient assez évident lorsque vous jetez un œil au chipset.

Comme vous le savez peut-être déjà, le Samsung Galaxy S23 FE fera ses débuts avec l’Exynos 2200. Si vous vous en souvenez, c’est le chipset fourni avec la série Samsung Galaxy S22 pour des régions spécifiques. Et comme le chipset avait tant de problèmes, la série S22 a reçu de nombreuses tests négatives à cause de cela.

Considérant cela, beaucoup d’entre nous s’attendaient à voir les débuts du Galaxy S23 FE avec Snapdragon 8 Gen 2. Au moins, si cela n’était pas possible pour Samsung, je m’attendais à ce que l’appareil soit fourni avec Snapdragon 8 Gen 1. Mais il y a des spécificités raisons pour lesquelles Samsung a opté pour l’Exynos 2200 au lieu du chipset Qualcomm Snapdragon. Regarde –

Inventaire existant

Comme mentionné précédemment, les téléphones Samsung Galaxy S22 n’ont pas reçu de bonnes tests globalement positives. L’Exynos 2200 a fait voir à Samsung des ventes plus faibles que prévu. Cela aurait pu éventuellement amener le géant sud-coréen à arrêter la production des appareils S22 avec le chipset.

Cela indique que Samsung a actuellement une énorme quantité d’Exynos 2200 qui traînent (source). Ainsi, Samsung a décidé de l’utiliser dans le Galaxy S23 FE.

Samsung Galaxy S23 FE vise à offrir une offre élevée

Les appareils Samsung Fan Edition (FE) ont toujours été les préférés des utilisateurs soucieux de leur budget. Et le Galaxy S23 FE ne vise pas à faire exception à cet égard. Désormais, vous savez peut-être déjà combien coûte l’acquisition des chipsets Qualcomm. Pour être exact, Qualcomm vend Snapdragon 8 Gen 2 pour 160 $ ​​par unité. D’autre part, le Snapdragon 8 Gen 1 coûte 130 $ chacun.

Si Samsung utilise l’un de ces SoC pour le Galaxy S23 FE, il sera assez difficile pour Samsung de maintenir le prix bas. Et si l’appareil n’a pas un prix attractif, Samsung ne pourra pas le vendre.

Pour vous donner une perspective, le S23 standard commence à 799,99 $. Et pour rendre l’appareil FE attrayant pour la foule, Samsung doit le fixer à un prix inférieur à celui-ci. Je m’attends à voir un prix de 599 $. Mais ce ne sont que mes deux cents. Nous saurons avec certitude quand Samsung fera une déclaration officielle concernant l’appareil.

Samsung veut récupérer ses pertes financières

Comme je l’ai signalé plus tôt, la série Galaxy S23 ne fonctionne pas aussi bien que prévu par Samsung. Bien que la gamme ait plutôt bien fonctionné au début. Samsung prévoit que les ventes de la série diminueront de plus de 20 % au deuxième trimestre.

C’est l’une des raisons pour lesquelles Samsung lance tôt le Galaxy S23 FE. Samsung veut se rattraper ses pertes financières actuelles. Et si Samsung veut augmenter ses ventes et générer plus de profits, opter pour un chipset maison est plus logique.

Ainsi, en utilisant l’Exynos 2200 dans le Galaxy S23 FE, Samsung peut améliorer la marge bénéficiaire sur l’appareil. Et si l’appareil se vend bien, il permettra à l’entreprise de se remettre de ses pertes financières actuelles.

Analyse : le Samsung Galaxy S23 FE sera-t-il un bon téléphone ?

Un rapport suggère que Samsung utilise actuellement un processus avancé de 4 nm pour produire en masse l’Exynos 2200. Cela pourrait rendre le Galaxy S23 FE bien meilleur que les appareils S22 avec le même chipset.

De plus, Samsung est plus que conscient du déluge de tests qu’il a reçues sur l’Exynos 2200. Il ne voudrait donc pas faire face à la même chose avec le Samsung Galaxy S23 FE. Cela nuira aux ventes de l’entreprise. Ainsi, l’appareil pourrait en effet être un excellent choix pour l’argent. Il suffit d’attendre le dévoilement officiel pour le confirmer.

