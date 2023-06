6-Hour Freeze Challenge : test de la résistance à l’eau du Samsung Galaxy S23 Ultra, de l’iPhone 14 Pro Max et du Xiaomi 13 Ultra

Ces dernières années, nous assistons à la réalisation de nombreux tests intéressants sur les smartphones. Même si certains de ces tests peuvent être assez étranges, ils sont en fait bons pour les consommateurs. La vérité est que nous ne pouvons pas faire entièrement confiance à toutes les fonctionnalités que les fabricants nous annoncent. En tant qu’éditeur de nouvelles techniques, j’ai rencontré de nombreux cas où les utilisateurs ont fait confiance à certaines fonctionnalités et ont fini par endommager leurs appareils. Un très bon exemple d’une telle occurrence a à voir avec la résistance à l’eau.

De nombreux consommateurs ont endommagé par erreur leurs montres connectées et leurs smartphones simplement parce qu’ils faisaient trop confiance aux fabricants. Presque tous les smartphones phares ont un certain niveau de résistance à l’eau. Cependant, les dommages causés par l’eau ne sont pas couverts par la garantie. Cela indique que si votre appareil classé IP68 est endommagé par un liquide, vous devrez supporter les frais de réparation.

Pour cette raison, la plupart des utilisateurs qui ont rencontré des appareils endommagés par des liquides ont perdu confiance dans les appareils classés IP68. Mais tout espoir n’est pas encore perdu car les choses se sont vraiment améliorées ces dernières années. Un YouTuber nommé TechDroider a récemment poussé trois smartphones phares au cœur de leur résistance aux liquides.

Dans une supposée longue vidéo résumée en moins de 3 minutes, TechDroider a effectué un test de gel extrême de 6 heures sur trois appareils phares. Ces appareils incluent le Samsung Galaxy S23 Ultra, l’iPhone 14 Pro Max et le Xiaomi 13 Ultra.

Test de gel de l’eau Galaxy S23 Ultra, iPhone 14 Pro Max et Xiaomi 13 Ultra : la procédure de test

Pour rendre ce test plus difficile pour les smartphones, il a utilisé une eau pétillante plutôt que de l’eau ordinaire. L’eau pétillante est comme une eau normale, mais elle est infusée de dioxyde de carbone sous haute pression. Cela la rend un peu plus acide que l’eau normale. Il a également testé certaines fonctionnalités importantes des téléphones pour s’assurer qu’ils fonctionnent tous correctement. Il a testé les haut-parleurs, les caméras et les lecteurs d’empreintes digitales. Désormais la procédure principale.

Les trois téléphones sont placés côte à côte dans un bol en plastique rectangulaire.

Il verse l’eau pétillante sur les téléphones dans le bol pour s’assurer qu’ils sont tous immergés sous l’eau.

Les téléphones sont ensuite placés dans un congélateur et y restent pendant six (6) heures pour donner à l’eau suffisamment de temps pour geler.

Après six heures, le contenu congelé est sorti.

Il ouvre l’eau chaude du robinet sur les appareils pour en faire fondre la glace.

Résultat du test de gel de l’eau

Après que les trois téléphones aient subi ce test extrême, il est maintenant temps de vérifier lequel d’entre eux a réussi le test. Notez que la capacité du téléphone à rester en vie tout au long du test n’indique pas nécessairement qu’il a réussi le test. Toutes les autres parties du téléphone devraient fonctionner correctement, comme elles l’étaient avant le test. Par conséquent, TechDroider a de nouveau testé les caméras, les haut-parleurs et les capteurs d’empreintes digitales après le test. Alors, lequel d’entre eux a réussi ce test ? Découvrons les uns après les autres.

Test de gel de l’eau Samsung Galaxy S23 Ultra

Tout d’abord, le Samsung Galaxy S23 Ultra a passé la première étape du test qui reste en vie. Le YouTuber a ensuite testé la caméra ensuite. La caméra fonctionnait également très bien sans aucun problème. D’autres fonctionnalités telles que le capteur d’empreintes digitales sous l’écran ainsi que le haut-parleur fonctionnaient parfaitement. Le S23 Ultra a également donné un avertissement sur l’écran indiquant qu’il y avait du liquide dans le port de charge. Il a conseillé à l’utilisateur d’attendre que le port de charge sèche avant d’insérer un chargeur. Au total, le Galaxy S23 Ultra a passé ce test de gel de l’eau facilement sans aucun problème.

Test de gel de l’eau de l’iPhone 14 Pro Max

L’iPhone 14 Pro Max a également passé la première étape du test. Il est resté vivant pendant toute la période de congélation. Ensuite, la caméra fonctionnait également très bien sans aucun problème. D’autres fonctionnalités telles que FaceID, Dynamic Island et les haut-parleurs étaient toutes en parfait état de fonctionnement. L’iPhone 13 a eu un petit problème avec les haut-parleurs lorsqu’il a subi le même test l’année dernière. Apple semble avoir travaillé sur ce problème dans la série iPhone 14. Cela conclut que l’iPhone 14 Pro Max a également réussi le test de gel de l’eau sans aucun problème détecté.

Test de gel de l’eau Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi a également fait un travail formidable avec le 13 Ultra. Cet appareil est également resté en vie tout au long de ce moment difficile. Des fonctionnalités telles que le haut-parleur, l’appareil photo et le lecteur d’empreintes digitales sous l’écran étaient toutes intactes. Une chose que je remarque cependant, c’est que le Xiaomi et l’iPhone n’ont pas incité l’utilisateur à ne pas charger l’appareil immédiatement. Espérons que les deux sociétés y travailleront via une mise à jour logicielle ou dans leurs prochaines versions.

Conclusion

Cela montre clairement à quel point la plupart des fabricants de smartphones sont arrivés avec leurs appareils lorsqu’il s’agit de garder les liquides à l’extérieur. Même dans les conditions les plus extrêmes, tous les smartphones ont pu survivre sans perdre la moindre fonctionnalité. Cependant, il convient de noter que ce test a été effectué principalement pour vérifier si la résistance à l’eau fonctionne vraiment dans ces appareils. Il n’est pas conseillé de l’essayer à la maison.

De plus, un liquide à l’intérieur d’un téléphone peut prendre deux à trois jours pour endommager gravement le téléphone. Par conséquent, le fait qu’ils travaillent tous maintenant ne garantit pas vraiment que rien de mal ne se produira dans quelques jours. En fin de compte, essayer cela sur votre appareil peut finir par endommager votre appareil. Lorsque cela se produit, ni Netcost-security.fr ni TechDroider ne seront tenus responsables des dommages causés à votre smartphone.

