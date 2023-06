Meilleurs smartphones à moins de 300 $ – juin 2023

Êtes-vous fatigué de votre smartphone ancien et lent? Ensuite, vous voudrez peut-être envisager d’en acheter un nouveau avec plus de puissance. Si vous n’avez pas beaucoup d’argent à dépenser, cet article vous sera utile car nous passerons en revue les 5 meilleurs smartphones que vous pouvez acheter pour moins de 300 $ ; continuer à lire!

Meilleurs smartphones pour moins de 300 $

1. Redmi Note 12 Turbo

Tout d’abord, nous avons le Redmi Note 12 Turbo, l’un des meilleurs appareils de cette gamme de prix car il est doté du processeur Qualcomm Snapdragon 7+ Gen2 très impressionnant (pour le prix) ; ainsi que 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage.

Le Redmi Note 12 Turbo arbore un grand écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz.

Pour la photographie, le téléphone Redmi est fourni avec un appareil photo principal 64MP, un appareil photo ultra grand angle 8MP et un objectif macro 2MP. Pour les selfies, nous avons un seul tireur 16MP à l’avant.

Enfin, le Note 12 Turbo dispose d’une grosse batterie de 5000 mAh qui prend en charge une charge rapide de 67 W. Les autres caractéristiques incluent NFC et un émetteur infrarouge.

2. Vivo T2X

Si vous recherchez des performances, une autre excellente option est le Vivo T2X. L’appareil de milieu de gamme de Vivo contient un chipset MediaTek Dimensity 1300 très puissant ; avec un énorme 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage.

Le Vivo T2X dispose également d’un écran de 6,58 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement époustouflant de 144 Hz. Ce qui en fait un excellent appareil pour les joueurs mobiles.

En termes d’appareils photo, l’appareil dispose d’un appareil photo principal de 50MP, associé à un objectif macro de 2MP. Alors que pour les selfies, on retrouve un shooter 16MP à l’avant.

Enfin, le Vivo T2X est alimenté par une énorme batterie de 6 000 mAh prenant en charge une charge de 44 W.

3. Vivo iQOO Z7

Ensuite, nous avons le vivo iQOO Z7 qui dispose d’un processeur MediaTek Dimensity 920 relativement puissant ; avec 6 Go ou 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage.

Le téléphone vivo dispose d’un grand écran AMOLED de 6,38 pouces avec une résolution Full HD +, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité maximale de 1300 nits.

Pour la photographie, le vivo iQOO Z7 dispose d’un appareil photo principal de 50MP, associé à un objectif macro de 2MP. À l’avant, nous avons une caméra selfie de 16 mégapixels.

Enfin, l’iQOO Z7 de vivo dispose d’une batterie de 5000 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 67 W

4. POCO X5 Pro 5G

POCO fait également partie du top 5 avec son X5 Pro 5G de milieu de gamme. Le combiné de POCO est alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 778G ; ainsi que 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage.

Tout comme son grand frère, le POCO X5 Pro 5G dispose également d’un grand écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

En ce qui concerne la photographie, le téléphone POCO dispose d’un appareil photo principal haute résolution de 108 MP, associé à un appareil photo ultra grand angle de 8 MP et à un objectif macro de 2 MP. Tandis que les selfies sont pris en charge par un capteur 13MP à l’avant.

Enfin, le POCO X5 Pro 5G dispose d’une grosse batterie de 5000 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 67 W. Les autres caractéristiques incluent une socket audio 3,5 mm et un émetteur infrarouge.

5. Redmi Note 12 5G

Enfin, nous avons une alternative plus abordable pour ceux qui veulent économiser de l’argent supplémentaire, le Redmi Note 12 5G. Le téléphone Redmi est équipé du processeur prêt et très bon Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1; ainsi que 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage.

L’appareil arbore alors un écran OLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Pour la photographie, le Redmi Note 12 5G est fourni avec un appareil photo principal de 48MP, un appareil photo ultra large de 8MP et un objectif macro de 2MP. À l’avant, nous avons un jeu de tir à selfie de 13 mégapixels.

Le Redmi Note dispose d’une batterie de 5000 mAh et prend en charge une charge rapide de 33 W. Les autres caractéristiques comprennent une socket audio 3,5 mm et un émetteur infrarouge.

Si vous avez un budget plus serré, consultez notre liste des 150 $ !

